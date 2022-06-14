消費券2022｜永久或意圖永久離港不能領取消費券 王學玲：當局會審核資料

政府昨日（13日）公佈第二輪消費券詳情，政府調整計劃至涵蓋有條件或有資格成為香港永久居民的人士，包括來港專才、學生等30多萬人，可獲半額消費券；而永久離開香港或有意圖永久離港的人士則不合資格領取。政府表示，會從3方面審核有關人士，包括其身分證是否在本地簽發、有否向積金局信託人以永久離港原因提早於65歲前提取強積金、由2019年6月18日至今年6月12日期間，1天也沒有留在香港。如果當事人不同意政府決定，可提出覆核。

財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲，今早接受電台訪問時說，政府會與積金局聯絡核對資料，當事人如果屬永久或有意圖永久離港，將收到不合資格領取消費券的訊息。因為當時人申請提早取走強積金時，強積金信託人會要求對方做法定聲明及查核資料，例如外地入境紀錄、海外居住地等。

不會要求不合資格人士退回第一期消費劵

如果過去3年在海外工作、讀書、留院或照顧親人等而未能返港，當局如何處理，王學玲說會每個個案考慮，看當中是否有政府可信納的合理原因。另外，由於今次發放消費券條件有變，已領取第一期消費券的人士，未必可以領到第二期，但當局不會要求他們退回之前領取的消費券。

另外，今次容許有條件成為永久性居民的來港人士，例如來港讀書或專才等領取半額消費券，但外傭或輸入外勞卻不受惠。王學玲解釋是按相關人士的身份及入境條例而定，始終需要考慮財政承擔作出劃線。



