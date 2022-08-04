消費券2022｜港鐵App今午派總值1000萬元電子優惠券 名額3.2萬個先到先得 (附3步領取方法)

政府即將發放第二期消費券，港鐵將於今日（4日）中午再派發總值1,000萬元的港鐵商場電子優惠券，市民只要在中午12時登入MTR Mobile App，就有機會領取合共1,300元電子優惠券，先到先得，名額32,000個。
今日中午12時起，MTR Mobile登記用戶只需要登入MTR Mobile即有機會獲得「$300港鐵商場電子優惠券」(名額30,000份)、「$500港鐵商場時裝類別商戶電子優惠券」(名額1,000份)及「$500港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」(名額1,000份)，每位登記用戶最多可獲各款優惠券一份，數量有限，先搶先得！
參與港鐵商場包括：
德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場。
MTR Mobile登記用戶於8月4日中午12時起，按以下方法領取港鐵商場電子優惠券，每位登記用戶最多可領取每款電子優惠券一次，領取方法如下：
步驟1：點選「我的獎賞」
步驟2：在「禮遇」内點選「一Click即搶！HK$300港鐵商場電子優惠券」、「一Click即搶！HK$500港鐵商場時裝類別商戶電子優惠券」或「一Click即搶！HK$500港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」。
步驟3： 點選「立即領取」
成功領取後，畫面將會顯示確認記錄。電子優惠券將於24小時內，加入到「我的獎賞」欄「禮品>有效」頁内。
此外，12個港鐵商場更攜手推出「仲夏狂賞」優惠，MTR Mobile登記用戶於指定類別商戶消費，並成功透過MTR Mobile自助登記賺分，即可換領商場電子優惠券，最高可享$1,600回贈獎賞！