消費券2022｜登記AlipayHK獎賞加碼至1210元　抽MC張天賦演唱會飛

AlipayHK指，用戶領取AlipayHK平台優惠及商戶優惠後可搭配消費券，於全港超過九成線上線下商戶消費，享受折扣優惠，包括所有超級市場、生活百貨、食肆、便利店、Apple零售店、電器店、主題公園、商場、戲院、外賣平台、電商平台、旅遊平台等熱門商戶，除了消費，更可享受賬單繳費、搭車等服務。

第二階段5,000元消費券將於本周四(23日)登記，容許市民「轉會」，並將於8月7日起陸續發放。對此儲值支付平台AlipayHK宣布啟動第二階段消費券優惠活動，並推出AlipayHK聯乘渣打銀行的Q Credit Card「加碼」獎賞，總值高達1,210港元；另外，所有AlipayHK用戶更可領取超過30億元食玩買優惠券，加上消費券購物「折上折」，同時更有機會獲得張天賦(MC)及洪嘉豪限量演唱會VIP門票。

關注「品牌 Channel 」獲 10 元禮券

在獎賞方面，AlipayHK指即日起，前往AlipayHK「品牌Channel」，關注3個或以上品牌專頁，即可預留10元AlipayHK禮券，成功以AlipayHK領取消費券後可使用。關注商戶「品牌Channel」後，用戶可即時了解品牌最新動態及領取優惠。消費券期間，AlipayHK將聯同商戶「品牌Channel」推出超過200款獨家優惠券，供用戶領取，當中包括百佳總值65元禮券包、以43元優惠價購麥當勞板燒雞腿堡餐及蘋果批和士多滿港幣700元減15元優惠等。

「勁賞搶」每日搶高達 20 元禮券 最多搶 10 次

同時即日起至6月29日，每日中午12時、下午2時、下午4時、下午6時及晚上8時，AlipayHK將於指定「品牌Channel」定時推出多款高達20元AlipayHK 禮券。每位用戶每日最多可搶一張，活動期間每人最多可搶10次，每位用戶最多可獲港幣200元禮券，成功以AlipayHK領取消費券後可使用。

「勁賞抽」登記抽 Kaho x MC張天賦演唱會飛

AlipayHK稱，以AlipayHK領取第二階段消費券，即可自動參與抽獎活動，有機會獲得洪嘉豪和張天賦限量「Kaho x MC Frenemy Live 2022演唱會VIP門票」及專屬後台見面合照，包括40位AlipayHK消費券得獎用戶，可每人獲得演唱會VIP門票2張；及有5位終極大賞得獎者可每人獲演唱會VIP門票2張及專屬後台見面合照名額。得獎結果將於本年8月5日在AlipayHK App內公布。

成功申請 Q Credit Card 享高達 1000 元「消費券限時加碼」 獎 賞

由即日起至6月30日，以AlipayHK領取第二階段消費券的用戶透過AlipayHK首次申請Q Credit Card且成功獲批，即可獲得高達港幣1,000元的專屬迎新禮遇。