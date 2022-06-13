消費券2022｜第二期5000元「轉會」6月23日起登記 陳茂波：8月開始分階段發放

財政司長陳茂波在今日下午舉行記者會，公布第二階段消費券將於8月起分階段發放，登記日期為6月23日至7月23日。陳茂波表示，第二階段消費劵新增兩間承辦商，包括中銀的BoC Pay及滙豐的PayMe選擇，冀推動電子支付，同時希望透過「可以轉會」的市場力量，令消費者享受最多消費優惠。消費券亦能發揮更大槓桿效應，讓電子支付發展能更廣、更闊、更深。

「不轉會」毋須登記

至於「不轉會」、即沿用之前收消費券的儲值支付工具的市民，毋須再登記，政府會自動核對資料，讓市民在指定時間順利收到消費券。合資格市民將於8月7日起可領取消費劵。

若果以八達通領取的人士，將會分3期領取，最早今年8月7日領取第一期2,000元，10月1日領第二期2,000元，當累積消費4,000元，第三期1,000元消費券將於達標後的下一個月16日發放。

支付寶香港、Tap&go拍住賞、WeChat Pay HK、BoC Pay及PayMe from HSBC，最快可8月7日領取第一期2,000元消費券，10月1日可領取第二期3,000元消費券，到期日為2023年2月28日。

合資格領取的人士：

在2022年6月13日或之前年滿18歲

香港永久性居民

新來港人士

有條件成香港永久性居民

無意轉會的市民毋須進行任何手續，若有意轉平台者，6月23日至7月23日開始登記期，市民可登入網上登記平台轉會，先輸入身份證號碼及回答3條保安問題；另設8間臨時中心方便市民親身轉會，九龍及新界分別有3間，上午9時至6時開放，市民可致電185000預約。政府亦強調轉會後不可更改，呼籲市民慎重考慮後再決定是否更改。

值得注意的是，當局修訂了領取消費券資格，容許「有條件成永久居民」者領取半額消費券，同時「有意圖永久離港者」則不合資格領取。「有意圖永久離港者」準則包括由2019年6月18日至今年6月12日期間離港而非臨時性質（例如升學、派駐海外工作等），或曾提早申請領取強積金者。