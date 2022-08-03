消費券2022｜第二階段周日起發放 636萬市民合資格領取

第二階段消費券將於星期日（7日）分期發放，獲核實合資格的市民約有636萬。

政府指，636萬名合資格市民當中，約621萬名市民會獲分期發放5,000元消費券，包括在今年4月已獲發第一階段消費券，並符合第二階段相關資格準則的現有登記人，以及透過不同優才、專業人士及企業家入境計劃等來港居住，及來港升學的合資格新登記人。以上市民將於星期日獲發第一期2,000元的消費券。

所有支付平台首期均發放2,000元

其中支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap＆Go「拍住賞」及WeChat Pay HK用戶，將會分兩期領取，第二期3,000元消費券會於10月1日發放。

八達通分3期領取

八達通用戶會分三期領取，第二期2,000元消費券會於10月1日發放，第三期消費券將視乎有關消費總額達到4,000元的日期。



另外，約15萬名符合有關資格準則的新登記香港永久性居民或新來港人士，他們會分期獲發1萬元消費券，星期日（7日）獲發第一期券額為3,000元。



市民可查看政府發出的短訊得知審核結果，亦可透過熱線185000的語音系統，查詢資格審核結果和將獲發的券額。

而較早前曾收到政府政府DQ短訊的市民，截至本月1日，一共有15.8萬宗覆檢申請，當中約10.4萬宗覆檢成功，秘書處仍在處理其餘覆檢個案，秘書處會於收到申請後6星期內，以短訊通知覆檢結果，覆檢成功的登記人最快可於本月16日收取第一期消費券。另外，政府共收到約29萬個新登記及26萬個更改儲值支付工具帳戶的申請。