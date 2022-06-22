消費券2022｜警方接獲64宗第一期消費券相關詐騙案涉款30多萬元 拘捕9男女

政府電子消費券計劃1萬元分兩個階段發放，第二階段5,000元將於明天（23日）起接受「轉會」或新申請，最快8月7日領取。警方舉行記者會表示，4月起至今就第一期消費券接獲64宗騙案的報案及舉報，警方經深入調查及情報分析，共拘捕7男2女（16至46歲），包括詐騙集團主腦，他們報稱職業包括學生、家庭主婦、商人及無業等，部分人士有黑社會背景。

警方商業罪案調查科訛騙案調查組警司孔慶勳指騙徒以不法手段取得他人的個人資料，以郵遞方式向當局申請更改消費券接收帳戶，之後將消費券金額據為己有，涉款30多萬，被捕人士分別涉嫌「欺詐」、「串謀詐騙」及「盜竊」等，所有人已獲准保釋候查，有關行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

商業罪案調查科總督察鄧啟榮表示，不法集團會使用無實名登記的電話號碼，以接收通知，逃避追查，警方經調查後發現有人在首期消費券派發初期，多次與3間商戶合謀進行交易，相信是為了套現。

市民應時刻提防個人資料被盜用

警方亦呼籲市民，應時刻保護個人資料，不要隨便交予第三者，因為洩露有關資料可能令屬於自己的消費券被人盜用。若需要其他人協助登記消費券計劃，應找值得信賴的人士協助，如有任何人提出可以協助登記，或接獲來歷不明的電話或短訊，聲稱可代理申請，但要索取個人資料，市民應提高警覺。