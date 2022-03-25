消費券2022｜遺失八達通或更新電子錢包　最遲今日登記 (附更改表格連結)

新一輪電子消費券將於4月派發，首輪5,000元據報最快4月7日可以領取，但仍有待當局公布。至於曾領取上一次電子消費券的巿民，若電子錢包帳戶失效、已註銷電子錢包、或遺失/退回登記領取消費券的八達通卡，便不能透過有關帳戶收取新一輪消費券。政府規定最遲今日更新有關紀錄，以便4月如期領取電子消費券。
更新電子錢包有幾個方法，包括：
- 可在電子消費券網頁下載「更改儲值支付工具帳戶申請表格」(按此)，或致電熱線185000透過電郵、郵遞或傳真方式索取表格，填妥後連同香港身分證副本，郵寄至「香港郵政總局郵政信箱185000號消費券計劃秘書處」；本地投寄毋須貼上郵票
- 登記以八達通領取消費券的市民，在原有的八達通遺失、退回、失效，或屬續期的銀行聯營八達通下，可透過八達通網上系統更新八達通號碼，以另一張八達通領取新一輪電子消費券
- 已申請樂悠卡的市民，如已遺失/退回早前登記2021年消費券計畫的八達通卡，或有關八達通卡已失效，並希望以樂悠卡收取新一輪消費券，可致電八達通熱線29695500辦理更改手續
3臨時服務中心有職員助更改手續
另外，有需要的市民可致電熱線185000預約，到位於以下3個地點的臨時服務中心，由職員協助辦理更改儲值支付工具帳戶手續，包括：
- 旺角彌敦道750號始創中心19樓1917-1918室
- 灣仔告士打道5號稅務大樓30樓3030室
- 天水圍天晴邨天晴社區綜合服務大樓4樓401B室
新一輪1萬元的電子消費券將分兩期發放，首期金額5,000元。政府指680萬名去年已登記領取消費券的市民，毋須再登記，即可自動獲取；至於餘下的5000元將於暑假派發，這期消費券將容許「轉會」，市民可重新選擇領取的平台。