消費券2022｜首輪5000元明日有得拎　八達通先攞4000元

新一份《財政預算案》提出向合資格18歲或以上市民及新來港人士，發放1萬元的電子消費券，首輪5,000元的電子消費券將於明日派發，政府稱約630萬名合資格市民將會領取，當中透過八達通收取的消費券會分兩期發放，市民首期只可領取4,000元，在5月底或之前用完4,000元後，最快可在6月16日領取餘下1,000元，惟最遲須在10月底前用完4,000元，便可在11月16日拍卡收到餘額1,000元消費券。

支付寶香港、Tap & Go及WeChat Pay HK一次過攞5000元

至於使用支付寶香港(Alipay HK)、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK帳戶收取消費券的市民，將會一併獲放5,000元電子消費券，有效期至10月31日。政府指，《預算案》提出的消費券是以疫情將會顯著轉差為假設而設計，希望加強對中小企和市民的支持，所以首期消費券毋須市民重新登記，希望盡早派發，讓市民「咩手續都唔駛做」即可拿取消費券，刺激經濟。

次期消 費券料年中派發 可「轉會」至其他支付平台

第二期消費券5,000元預計年中派發，據悉屆時會容許市民「轉會」至其他支付平台領取，財政司長辦公室《財政預算案》及稅務政策組主任王學玲早前表示，除目前八達通、支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK外，政府或找到新的支付工具，惟她沒有進一步透露相關詳情。