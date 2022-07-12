消費券2022｜10年前曾提早取強積金 今收短訊通知被DQ市民感被「翻舊帳」

第二階段消費券將於8月7日發放，若市民「已永久離開或意圖永久離開香港」則不符合資格領取新一期消費券。有市民今日(12日)收到政府短訊，指其曾提早提取強積金，不符合資格領取消費券，該名市民對此感到「一頭霧水」，正苦惱該怎樣「上訴」。

市民陳小姐(化名)向本報表示，今日突然收到一個由電話號碼「6059 1120」發出的短訊，短訊內容為：「由於你曾以『永久性地離開香港』為由提交有效申請以提早提取強積金，所以我們認為你不符合『沒有已永久離開或意圖永久離開香港』的要求，不會獲發第二階段消費券。」陳小姐坦言對自己遭當局DQ感到一頭霧水。

市民感覺似被翻舊賬如鞭屍

陳小姐指，自己約10年前曾提取強積金，政府在10年後卻以「永久性離開香港」作為拒絕其領取消費券的理由，她感覺彷彿「翻舊賬」，「冇諗過咁多年前嘅事都會被摷返出嚟講，好似俾人鞭屍咁」。她認為今次派發消費券給予市民，目的是為幫助市民和商家振興經濟，她本身亦因疫情以致收入大減，又稱自己只是住公屋的基層市民，消費券對其生活絕對有幫助，現在卻因曾提取強積金而被取消資格，她感到十分無奈。陳小姐又指，訊息中指明若有異議，可書面提交申述，但指引不清晰，現在惟有到處打聽可如何上訴，認為當局為小市民增添許多麻煩。