消費券2022｜6月23日起可登記「轉會」　一文睇清「轉會」及新登記人士申請方法 (附教學影片)

第二階段5,000元消費券將於8月7日起分期發放，並於明日(23日)起至7月23日容許市民登記或轉會。本報特意整合當中重點，讓大家一文看清登記及轉會流程，以及要注意事項。
消費券2022第二階段｜領取資格
- 在2022年6月13日或之前年滿18歲
- 香港永久性居民
- 新來港人士
- 有條件成香港永久性居民(可領取半額)
- 有意圖永久離港者不合資格領取
消費券2022第二階段｜6大儲值支付工具
- 儲值支付工具方面，包括八達通、支付寶香港、Tap&go拍住賞、WeChat Pay HK，以及新增的中銀BoC Pay和滙豐PayMe
消費券2022第二階段｜發放時間及金額
- 選用八達通：將分3期領取，8月7日領取第一期2,000元；10月1日領第二期2,000元，當累積消費4,000元，第三期1,000元消費券，將於達標後的下一個月16日發放
- 選用支付寶香港、Tap&go拍住賞、WeChat Pay HK、BoC Pay及滙豐PayMe：將分2期領取，8月7日領取第一期2,000元消費券；10月1日可領取第二期3,000元消費券，消費券到期日為2023年2月28日
消費券2022第二階段｜不「轉會」的現有登記者
- 現有登記人如無意「轉會」至使用其他支付工具，毋須辦理任何手續，政府會利用現有登記人的登記紀錄作資格審核，只要符合資格，即可領取第二階段5,000元消費券
消費券2022第二階段｜選擇「轉會」的現有登記者
- 現有登記者人如選擇「轉會」，須於6月23日至7月23日再登記，以更改領取消費券的支付工具
- 轉會者需要在打算轉投的支付工具開戶，取得用於消費券計劃的「特定識別號碼」，並透過消費券計劃網站內的電子登記平台或親臨任何一間臨時服務中心遞交申請，遞交申請後約1星期內會收到申請結果的短訊通知
- 一般情況下只可更改與儲值支付工具相關的登記紀錄一次
消費券2022第二階段｜新登記人士申請
- 新登記人士須於6月23日至7月23日透過消費券計劃網站內的電子登記平台或親臨臨時服務中心辦理登記
- 申請者同意有關聲明及承諾後，須根據指示填妥有關資料，謹記須填寫可以接受短訊的本地電話號碼，再揀選儲值支付工具和帳戶的相關號碼，再上載香港身分證副本去認證身分，即可完成申請
- 每個支付工具帳戶只可在第二階段消費券登記一次，登記成功後不能更改支付工具及帳戶
- 須列印或儲存登記確認通知