消費券2022｜BoC Pay加碼優惠 麥當勞及屈臣氏等低至6折

第二階段今日起開始接受登記「轉會」，新加入的支付工具「中銀香港」BoC Pay推出優惠，包括港幣100元「轉會現金賞」、超過港幣15,000元商戶優惠，於全港7萬個本地網上和實體商戶網點進行消費。除了較早前宣佈聯乘友和YOHO推出「勁賞．友得搶」3折購買iPhone 13以及半價入手PlayStation 5，現再度加碼，推出「升級版」涵蓋衣、食、住、行各個範疇的優惠。

BoC Pay 消費券獎賞一覽

「轉會現金賞」：每位合資格市民以BoC Pay領取消費券，可享港幣100元。

商戶優惠：總值超過港幣15,000元，並可於全港7萬個本地網上和實體商戶網點進行消費。

迎新獎賞：新客戶下載及以BoC Pay綁定賬戶或中銀銀聯信用卡可獲港幣68元迎新獎賞。(即日起至6月30日)

推薦獎賞：客戶每成功推薦一人登記及綁定BoC Pay，即可獲港幣20元推薦獎賞。推薦越多，獎賞越多。(即日起至6月30日)

麥當勞： 滿 $35 減 $10

美心西 餅 ： 滿 $20 減 $5 / 滿 $60 減 $15 / 滿 $200 減 $60

東海 堂 ： 滿 $30 減 $5 / 滿 $200 減 $80

星巴 克 ： 滿 $75 減 $12

友 和 ： 滿 $1,500 減 $100

屈臣 氏 ： 滿 $300 減 $30 / 滿 $550 減 $60

誠 品 ： 滿 $500 即減 $40



「勁賞．友得搶」：BoC Pay x友和YOHO消費券用戶專屬優惠

蘋果 Apple iPhone 13 5G 128GB 港幣 1,999 (3 折 )

索尼 Sony PlayStation 5 光碟機版遊戲主機 ( 搭載 Ultra HD Blu-ray) 港幣 1,999 (5 折 )

任天堂 Nintendo Switch 遊戲主機 (OLED 款式 ) 白色 港幣 999 (37 折 )



成功以BoC Pay領取消費券的客戶，可於8月8日晚上9時，進入友和YOHO網上商店，以港幣1,999元搶購限量100部iPhone 13或限量20部Sony PlayStation 5，亦可以港幣999元搶購限量20部Nintendo Switch 遊戲主機，並使用 BoC Pay消費券賬戶進行支付。

為了增加成功搶購機會，BoC Pay用戶可提早約15分鐘，即8月8日晚上約8時45分，進入友和YOHO手機版網上商店，若網站人數過多，系統將啟動排隊功能讓BoC Pay消費券客戶輪流進入網店搶購電子產品。此外，由7月1日起，BoC Pay客戶於友和YOHO網上商店消費滿港幣1,500元，即可享港幣100 元立減優惠。

合資格市民只需於6月23日起，在BoC Pay首頁點擊「從速登記」開立消費券賬戶，即可複製「特定識別號碼」並前往特區政府消費券電子登記平台按指示登記使用 BoC Pay 收取消費券，完成登記後將會收到政府的短訊通知，即可於8月7日開始分期獲發消費券。市民亦可由即日起，登入BoC Pay提前獲取「特定識別號碼」，為領取消費券作好準備。