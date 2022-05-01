消費券2022｜PayMe from HSBC及BoC Pay加入第二階段　料暑假期間發放5000元

2022年電子消費券計劃早前已發放首階段5,000元，政府今日(1日)表示，第二階段協助發放消費券的儲值支付工具營辦商，會加入PayMe from HSBC及BoC Pay，連同現有的八達通、Tap & Go「拍住賞」、支付寶香港及WeChat Pay HK，合計會有6家儲值支付工具營辦商參與。當局指，第二階段目標在今年中開始接受登記。
陳茂波：市民可選轉支付工具收款
財政司長陳茂波今日發表網誌，透露預期暑假期間開始分期發放第二階段、總額5,000元的消費券，市民屆時可以選擇是否轉換電子支付工具收取第二階段消費券。他提到，自去年推出消費券計劃以來，日常生活層面電子支付應用日漸廣泛，現時市民日常出行及購物有更多便捷的支付選擇。至於增加參與計劃的營辦商數目，他表示這可借助市場力量擴闊應用層面和範圍，並讓市民和商戶享受更多新的優惠，使電子支付發展更廣、更快、更深。
政府指，目前正與6家相關營辦商商討各項細節安排，包括系統設計、詳細流程等，並會盡快公布第二階段詳情。當局解釋，物色儲值支付工具營辦商時考慮了一籃子因素，除營辦商相關經驗外，亦包括其現時提供的電子支付工具或電子錢包的普及性，以及其技術能力、籌備所需時間等，並徵詢香港金融管理局意見。
消費券第二階段將盡快公布
財政司長陳茂波稱，吸取去年的經驗後，上月發放今年首階段消費券的過程較去年暢順。又指隨着市場發展，適合協助發放消費券的營辦商數量增加，擴闊儲值支付工具選擇，既可鼓勵良性競爭、為市民及商戶帶來更多優惠，亦能進一步推動電子支付市場發展。他續說，已要求各參與營辦商向小商戶或受疫情影響較嚴重的行業提供協助，並透過回饋或推廣活動，讓消費者及有關商戶受惠。