消費券2022｜Tap & Go拍住賞送10萬份5G體驗包留客兼吸客 推薦親友亦可獲偶像收藏套裝

第二期消費券有得轉會，6月23日開始登記，Tap & Go拍住賞推出獨家獎賞，讓現有及新用戶專享10萬份Tap & Go「拍住賞」x Edan限定：csl 5G體驗包(價值港幣2,055元)及「Edan 收藏套裝」，冀留客又吸客。

現有及新用戶以Tap & Go拍住賞領取2022年(第二期)消費券，均可享Tap & Go拍住賞xEdan限定：csl 5G體驗包，內附 5G 本地流動數據SIM卡一張，共300GB(每30日100GB)、無限免費本地通話分鐘、免費增值服務內容包括Now E的Now精選組合、SafetyNet、諾頓行動安全、來電過濾服務及其他附送增值服務，名額共10萬份，先到先得，送完即止。至於「Edan收藏套裝」，現有及新用戶推薦3位親友首次成功登記及使用Tap & Go「拍住賞」領取第二階段消費券，推薦人可獲限量版「Edan 收藏套裝」1套，先到先得，送完即止。收藏套裝包括1套4款Edan收藏卡，4張收藏卡背面可拼砌出第5張Edan造型大收藏卡。另有Edan相架1個，讓「爵屎」照片常伴Edan左右、Edan不同甫士造型貼紙1張，以及Edan海報4張。

至於商戶消費優惠，包括逾60個品牌商戶消費回贈及本地小店優惠優惠，同時可享Mastercard卡及銀聯專屬優惠，並將陸續推出更多專屬優惠。

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