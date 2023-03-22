消費券2023｜已退八達通3月29日前須更新紀錄　樂悠咭用戶可續用舊八達通領券 (附服務中心地址)

新一期消費券將於4月16日，發放到去年成功登記市民的電子儲值支付工具帳戶。政府發言人今日(22日)表示，以八達通領取消費券的市民，下月中發放的券額將發放到去年收券的同一張八達通卡。不過，當局紀錄顯示，有約2萬名去年以八達通領券的市民，已向八達通卡有限公司退回了相關的八達通卡，但尚未辦理更新領券帳戶手續。政府提醒他們在下周三(29日)限期前，通過網上、郵寄或親臨8間消費券計劃臨時服務中心更新紀錄，便可趕及在4月16日領取消費券。市民去年用作領券的八達通卡如果仍然有效，可繼續用該卡收取新一期消費券，無須辦理任何手續。

樂悠咭用戶未退回舊卡可續用領取消費券

至於申領了「樂悠咭」並已退回原有八達通卡、但尚未辦理更新領券帳戶手續的長者，亦可致電八達通熱線2969 5588辦理更改以「樂悠咭」領券手續。當局提醒，即使已申領了「樂悠咭」的長者，只要去年用作收取消費券的八達通卡仍然有效，可繼續使用該舊卡領券，無須辦理任何手續或更改以「樂悠咭」領券。市民可瀏覽消費券計劃網站或致電熱線18 5000，查詢2023年消費券計劃詳情。