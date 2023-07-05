消費券2023｜政府發短訊抽查市民資格　澄清不會因3日內未回覆而被DQ (更新)

【16:22更新】政府發言人澄清消費券計劃資格審核工作，指就傳媒查詢有關消費券計劃的資格審核工作，市民不會因為未能於3天內回覆有關短訊而喪失領取消費券的資格。
發言人表示，消費券計劃秘書處會抽取小部分申請作資格審核。相關市民會收到秘書處或承辦商發出的短訊，邀請他們在3個工作天內聯絡秘書處或承辦商，如未獲相關市民回覆，秘書處或承辦商會再次發出短訊及致電聯絡市民。只要有關市民按時回覆並提交相關的證明文件，秘書處會安排盡快向其補發有關消費券。
遇懷疑或查詢審核情況可致電18 5000
市民如對收到的電話或短訊的真確性有懷疑，或想查詢其登記的審核情況，可致電計劃熱線18 5000。發言人再次提醒市民，如收到有關消費券計劃的來電或短訊，應留意以下事項，包括致電登記人時不會播放電話錄音；發放的短訊不會附有連結；不會向登記人直接索取個人資料；以及只會通過相關特定電話號碼致電或發出短訊。
【11:25更新】第二期消費券2000元最快在7月16日發放。財經事務及庫務局首席助理秘書長莊國民今(4日)在電台表示，政府將以短訊抽查市民是否在港居住，以符合領取資格，同時會要求市民在3天內回覆，期間亦會致電市民，但如果最終無回應，將以短訊通知不符合領取資格。
消費券2023｜莊國民：若補交資料仍可領取
莊國民指，政府近日已向部分市民發放相關短訊，要求在3天內致電秘書處或承辦商，人員會在電話中解釋原因，但不會要求市民在電話中提交個人資料，而是以電郵或親身到秘書處的方式提交資料。他指，市民接獲抽查短訊，需要在3日內回覆，期間亦會致電市民，但如果最終無回應，由於職員核實不到資料或確認資格，會以短訊通知不符合領取資格。如他們於本月16日領取不到消費券，可以再聯絡秘書處進行補發。
莊國民指，不方便透露相關抽查數字，只表示現時約一半市民回覆後確認資格。