消費券2023｜新登記及「轉會」周二截止申請　遇抽查認住特定電話號碼

【6月26日更新】2023年第二期消費券計劃將於周二(27日)截止登記，政府發言人早前提醒符合資格而又從未登記的市民，或有意更改儲值支付工具帳戶收取第二期消費券的現有登記人，把握時間透過計劃網站內的電子登記平台或前往臨時服務中心辦理手續。至於無意更改儲值支付工具帳戶的現有登記人，則無須辦理任何手續。

政府會對所有登記人作資格審核。在資格審核的過程中，消費券計劃秘書處或其承辦商會進行抽查並聯絡登記人。鑑於近日有市民表示收到關於消費券計劃的來電或短訊，擔心有騙徒假冒秘書處或承辦商騙取個人資料，發言人特別提醒市民留意以下事項：

致電登記人時不會播放電話錄音

所有短訊不會提供任何網站連結

不會向登記人直接索取個人資料

政府或承辦商只會通過以下特定電話號碼致電或發出短訊

致電登記人

消費券計劃秘書處：3852 7500或2241 9400

獲政府委聘抽查承辦商(德勤．關黃陳方會計師行)：2852 1009

向登記人發短訊

消費券計劃秘書處：852-6059 1120或852-2241 9400

獲政府委聘抽查承辦商(德勤．關黃陳方會計師行)：852-5567 3873

獲政府委聘處理／檢查表格承辦商(SPS UK&I Limited)：852-6115 1226 34849

獲政府委聘處理／檢查表格承辦商(凸版資訊（香港）有限公司)：852-6522 4964

所有登記人會收到審核結果短訊通知

所有登記人會收到其審核結果的短訊通知，有關的短訊會以特定電話號碼852 6059 1120發出。市民亦可透過消費券計劃熱線18 5000的語音系統查詢其審核結果。獲通知不符合計劃資格準則的登記人，如對結果有異議而欲提出覆檢申請，可在計劃網站下載或透過計劃熱線18 5000索取「覆檢申請表格」，填妥後在收到短訊通知的14天內連同相關文件以下列方式遞交：

秘書處收到覆檢申請後會以短訊確認收到申請。一般情況下，秘書處會在6星期內通知申請人其覆檢結果。市民欲了解計劃的詳情，可瀏覽計劃網站或致電消費券計劃熱線18 5000查詢。