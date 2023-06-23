消費券2023｜新登記及「轉會」6月27日截止申請　遇抽查認住特定電話號碼

2023年第二期消費券計劃將於下周二(27日)截止登記，政府發言人今日(23日)提醒符合資格而又從未登記的市民，或有意更改儲值支付工具帳戶收取第二期消費券的現有登記人，把握時間透過計劃網站(www.consumptionvoucher.gov.hk)內的電子登記平台或前往臨時服務中心辦理手續。至於無意更改儲值支付工具帳戶的現有登記人，則無須辦理任何手續。

政府會對所有登記人作資格審核。在資格審核的過程中，消費券計劃秘書處或其承辦商會進行抽查並聯絡登記人。鑑於近日有市民表示收到關於消費券計劃的來電或短訊，擔心有騙徒假冒秘書處或承辦商騙取個人資料，發言人特別提醒市民留意以下事項：

致電登記人時不會播放電話錄音

所有短訊不會提供任何網站連結

不會向登記人直接索取個人資料

政府或承辦商只會通過以下特定電話號碼致電或發出短訊

致電登記人

消費券計劃秘書處：3852 7500或2241 9400

獲政府委聘抽查承辦商(德勤．關黃陳方會計師行)：2852 1009

向登記人發短訊

消費券計劃秘書處：852-6059 1120或852-2241 9400

獲政府委聘抽查承辦商(德勤．關黃陳方會計師行)：852-5567 3873

獲政府委聘處理／檢查表格承辦商(SPS UK&I Limited)：852-6115 1226 34849

獲政府委聘處理／檢查表格承辦商(凸版資訊（香港）有限公司)：852-6522 4964

所有登記人會收到其審核結果的短訊通知，有關的短訊會以特定電話號碼852 6059 1120發出。市民亦可透過消費券計劃熱線18 5000的語音系統查詢其審核結果。獲通知不符合計劃資格準則的登記人，如對結果有異議而欲提出覆檢申請，可在計劃網站下載或透過計劃熱線18 5000索取「覆檢申請表格」，填妥後在收到短訊通知的14天內連同相關文件以下列方式遞交：

秘書處收到覆檢申請後會以短訊確認收到申請。一般情況下，秘書處會在6星期內通知申請人其覆檢結果。市民欲了解計劃的詳情，可瀏覽計劃網站或致電消費券計劃熱線18 5000查詢。