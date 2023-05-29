消費券2023｜李兆波指消費券提振作用微　反刺激外遊消費　

政府派發多次電子消費券，以提振本港經濟，但效用成疑。中大亞太工商研究所名譽教研學人李兆波向《am730》表示，去年4月份及10月份均發放消費券，當月零售業總銷貨價值均有上升，但下月份即回落，而2021年消費券計劃發放每人5000元，2022年消費券計劃則發放1萬元，但去年零售銷貨總值反比前年為低，顯示消費券對零售業的提振作用不明顯。

他又指，消費券的適用範圍過大，「搭車食飯都可以」，令市民可以補償日常消費，而非額外消費，亦可替代日常消費，騰出資金去外地旅遊，以今年1月為例，日本錄得旅客數字約150萬人次，當中有約10%來自香港，「市民攞了消費券的錢走了去日本消費，日本就多謝你了」。

派5000元對政府是沉重負責

對於消費券計劃能否延續，李兆波表示，印花稅是香港重要收入來源，但現時股市和樓市表現不佳，樓市仍未收復失地，每人派5000元已涉300多億元，對政府已是沉重負擔。他認為，以香港財政現況，政府不應一刀切向所有人派發消費券，反應集中火力幫助窮人，亦相信今期將是最後一期消費券，「看數字就無以為繼」。

對於政府不會向移民港人發放消費券，李兆波說，涉及的人數和款項不多，如看齊新來港人士一併發放，可節省行政成本，「因為必須在香港消費，誰人消費都是刺激經濟」，但剔除移民在外在政治上無可厚非。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量向《am730》指，過去未通關前港人必須留港消費，現時很多人外遊，料港人可以消費券替代日常消費，再有餘錢到外地旅遊。他又認為，經濟復常，零售業轉好，消費券的提振作用料已不大，繼續發放只是政治決定。