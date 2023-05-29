消費券2023｜第二期消費券7月16日發放　6月5日至27日辦理新登記及「轉會」 (持續更新)

【16:15更新】政府公布第二期消費券計劃詳情。財政司司長陳茂波今日(29日)表示，第二期消費券將於7月16日，向現有登記人發放餘下全額2,000元或半額1,000元，新登記及有意轉換儲值工具的市民則可以在6月5日至27日辦理有關手續。他表示，第二期將有130億元消費力注入市場，期望進一步鞏固本港復甦動力，又指消費券很難成為恒常計劃。

沿用6款儲值支付工具

陳茂波指，7月16日發放的第二期消費券，當中香港永久居民和新來港人士可領取全額2,000元，透過其他不同計劃來港居住或升學人士就領取半額1,000元，如果市民毋須轉換收取消費券的儲值支付工具，可以毋須再作登記；想轉換工具或新符合資格的人士，就要在6月5日至27日辦理相關登記手續。政府指，根據去年的數據，領取半額消費券的人士約有10萬人。