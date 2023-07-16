消費券2023｜約100萬人今日未能領第二期　陳茂波到大埔熟食中心食早餐

今年第二期消費券今日(16日)起發放，主理計劃的財政司司長陳茂波早上到大埔墟街市及熟食中心，把剛收到的電子消費券用作「加碼消費」，享用豐富早餐後再去購買特色小食和新鮮蔬果，其間與附近市民交談。他估計，今次發放消費券可為零售及餐飲市道注入額外約130億元的消費力。不過，有約100萬名市民未能如陳茂波一樣，在今日接收2,000元的第二期消費券。

形容電子支付已更廣泛應用

陳茂波在今日發表的網誌透露，有約100萬名使用八達通收取消費券的市民，因自4月收到第一期後至上月30日期間，仍未把該3,000元全數用於合資格消費，故未能趕及今日收取第二期券額，當中約66%與目標只相差不足500元，餘下的則相差少於1,000元。他提醒，有關市民如果能在本月底達到有關要求，下個月16日便可獲發第二期消費券，最遲須於10月底前達到有關要求。

電子消費券已推出數年，陳茂波稱計劃讓電子支付在香港更趨普及，覆蓋面亦更廣，累計個人電子儲值支付帳戶新增超過1,300萬個，企業帳戶新增超過22萬個。他引述金管局數據指，今年首季儲值支付工具的交易總額為1,385億元，按年增長近兩成半，交易宗數就超過18億宗，即平均每宗交易金額為77元。他續說，當中的實體銷售點交易額增幅超過36%，反映電子支付在日常生活中已被更廣泛應用。