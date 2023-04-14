消費券2023｜買金精明之選！景福珠寶快閃消費券優惠 買999.9足金產品即送$300現金券

首輪$3,000消費券將在本周日（16日）派發，不少市民已經搵定心頭好，有價有市的足金產品亦成為大熱之選。景福珠寶乘勢推出「快閃消費券孖住賞」雙重優惠方案，客人只要在門市或網店購買1錢或以上的999.9足金產品，即可免手工費；於景福珠寶及masterpiece by king fook門店用消費券買任何999.9足金產品，更可獲贈$300珠寶購物現金券，為客人送上雙倍購物喜悅！
擁有70多年歷史的景福珠寶，一直銷售足色足量的999.9足金產品，同時不斷推陳出新，設計出多款獨家金飾款式，包括玩味十足的Tic Tac Toe系列和PUZZLE系列，以及易於配襯的輕足金系列等，打破傳統金器的刻板印象。
景福珠寶於今期消費券推出「快閃消費券孖住賞」雙重優惠方案，讓市民喜上加喜！優惠包括：客人於景福珠寶門店或網上商店（https://eshop.kingfook.com/kf/）購買1錢或以上的999.9足金產品（不適用於購買足金999.99金章、999.9金珠、K金鍊、金條及金粒），即可免手工費；另外，客人於景福珠寶及masterpiece by king fook門店使用消費券購買任何999.9足金產品，即可獲贈$300珠寶購物現金券，現金券可於今年任何時間使用。
景福珠寶精選首飾 多個系列任君選擇
Tic Tac Toe 999.9足金系列
此系列以小時候必定玩過的井字過三關遊戲為設計靈感，以最具代表性的元素「OX」符號變奏出多元化設計，同時出現在頸鍊及手鍊上相映成趣，左右兩邊分別為「O」及「X」符號的耳環亦玩味十足，簡約且易於配搭。值得一提的是，「OX」符號兩面分別綴以對比強烈的啞面古法砂打磨效果與光滑的拋光效果，從細節中透露工藝巧思，客人可以隨心選擇其中一面配襯不同造型，非常百變。
PUZZLE 999.9足金系列
此系列以不對稱且形狀不同的拼圖為主體，設計靈感源自兒時回憶中的拼圖，珠寶拼圖塊共有兩款設計，每款均可獨立佩戴，將兩塊拼圖合埋又可巧妙地組合在一起，寄意人生旅途上遇見重要的人或事，只要緊扣在一起，互相陪伴，就可以圓滿彼此的人生。
「BLISS」999.9輕足金系列
此系列由橢圓形、水滴形、圓形、欖尖形及長枕形圈圈相扣，以現代時尚的設計演譯中國傳統特色的韻味，破撞出不一樣的火花，設計融合有著祝福意味的中國傳統幸運吉祥物，金鍊更可調校長短，方便配合不同穿搭造型。
花窗系列
此系列將中國蘇州園林常用的花窗藝術搬到飾物上，糅合蘇式花窗的精緻圖案設計與匠心工藝，呈獻出極具傳統古典魅力的風格，系列參考蘇式花窗輕盈透光的多窗設計，加上葫蘆、水波及蝴蝶等中國傳統吉祥物，完美結合古典風韻與現代金飾。
佳偶天成系列
身為「花中君子」的蓮花亦成為主角之一，此系列以「三蓮」蓮花、蓮子及蓮藕為設計靈感，將代表純潔與純真的蓮花、寓意連生貴子的蓮子，以及有佳「藕」天成之意的蓮藕，轉化成清雅脫俗的時尚首飾。
門市資訊
景福珠寶
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