消費券2023｜買金精明之選！景福珠寶快閃消費券優惠 買999.9足金產品即送$300現金券

首輪$3,000消費券將在本周日（16日）派發，不少市民已經搵定心頭好，有價有市的足金產品亦成為大熱之選。景福珠寶乘勢推出「快閃消費券孖住賞」雙重優惠方案，客人只要在門市或網店購買1錢或以上的999.9足金產品，即可免手工費；於景福珠寶及masterpiece by king fook門店用消費券買任何999.9足金產品，更可獲贈$300珠寶購物現金券，為客人送上雙倍購物喜悅！

擁有70多年歷史的景福珠寶，一直銷售足色足量的999.9足金產品，同時不斷推陳出新，設計出多款獨家金飾款式，包括玩味十足的Tic Tac Toe系列和PUZZLE系列，以及易於配襯的輕足金系列等，打破傳統金器的刻板印象。

景福珠寶於今期消費券推出「快閃消費券孖住賞」雙重優惠方案，讓市民喜上加喜！優惠包括：客人於景福珠寶門店或網上商店（https://eshop.kingfook.com/kf/）購買1錢或以上的999.9足金產品（不適用於購買足金999.99金章、999.9金珠、K金鍊、金條及金粒），即可免手工費；另外，客人於景福珠寶及masterpiece by king fook門店使用消費券購買任何999.9足金產品，即可獲贈$300珠寶購物現金券，現金券可於今年任何時間使用。

景福珠寶精選首飾 多個系列任君選擇

Tic Tac Toe 999.9足金系列

此系列以小時候必定玩過的井字過三關遊戲為設計靈感，以最具代表性的元素「OX」符號變奏出多元化設計，同時出現在頸鍊及手鍊上相映成趣，左右兩邊分別為「O」及「X」符號的耳環亦玩味十足，簡約且易於配搭。值得一提的是，「OX」符號兩面分別綴以對比強烈的啞面古法砂打磨效果與光滑的拋光效果，從細節中透露工藝巧思，客人可以隨心選擇其中一面配襯不同造型，非常百變。