消費券2023｜640萬人4月16日獲發第一期消費券　7000人儲值支付工具帳戶失效 (附更新紀錄方法)

政府將於4月16日向約640萬名合資格市民，發放2023年消費券計劃第一期的消費券。已成功登記去年消費券計劃的合資格市民，會在4月16日收到第一期消費券；香港永久性居民及新來港人士會獲發3,000元消費券，而透過不同優才、專業人士及企業家入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士會獲發1,500元消費券。使用支付寶香港、BoC Pay、八達通、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」和WeChat Pay HK的市民，當日會陸續收到相關手機短訊或應用程式推送通知。
政府特別提醒以八達通領券的市民，應使用去年領券的同一張八達通卡領取第一期消費券；如果該八達通卡已退回或遺失，應使用已作更新登記後的八達通卡領券。由於八達通卡有儲值限額，市民如在消費券發放當天拍卡時未能全數領取獲發的券額，可在隨後經消費降低八達通卡內的儲值額後再拍卡領取。市民如欲查詢已發放的消費券金額、未使用／未領取的消費券餘額、到期日等資料，可瀏覽相關儲值支付工具營辦商的應用程式和網站，或致電查詢熱線。
- 支付寶香港：2245 3201
- BoC Pay：3988 1822
- 八達通：2969 5588
- PayMe from HSBC：2996 7288
- Tap & Go「拍住賞」：2888 0000
- WeChat Pay HK：3929 1666
7000名市民儲值支付工具帳戶失效
政府指，現時約有7,000名市民的儲值支付工具帳戶已失效，包括已退回或遺失去年領取消費券的八達通卡，但他們仍未辦理更新其登記紀錄的手續。他們可透過以下渠道遞交更新登記紀錄的申請，但其獲發消費券的日期將因而遲於4月16日。政府會與相關儲值支付工具營辦商安排，盡快向他們發放第一期消費券，具體日期會另行通知。
遞交更新紀錄渠道：
- 消費券計劃網站（www.consumptionvoucher.gov.hk）內的更新登記帳戶指定網站
- 從計劃網站下載，或致電熱線18 5000以郵寄、電郵或傳真方式索取「更改登記資料申請表格」，填妥後，郵寄至「香港郵政總局郵政信箱185000號消費券計劃秘書處」。如在本地投寄，信封上無須貼上郵票（郵費由政府支付）
- 已申領「樂悠咭」的合資格市民如已退回用作收取去年消費券的八達通卡，可致電八達通熱線2969 5588辦理更改手續