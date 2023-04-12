消費券2023｜640萬人4月16日獲發第一期消費券　7000人儲值支付工具帳戶失效 (附更新紀錄方法)

政府將於4月16日向約640萬名合資格市民，發放2023年消費券計劃第一期的消費券。已成功登記去年消費券計劃的合資格市民，會在4月16日收到第一期消費券；香港永久性居民及新來港人士會獲發3,000元消費券，而透過不同優才、專業人士及企業家入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士會獲發1,500元消費券。使用支付寶香港、BoC Pay、八達通、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」和WeChat Pay HK的市民，當日會陸續收到相關手機短訊或應用程式推送通知。

政府特別提醒以八達通領券的市民，應使用去年領券的同一張八達通卡領取第一期消費券；如果該八達通卡已退回或遺失，應使用已作更新登記後的八達通卡領券。由於八達通卡有儲值限額，市民如在消費券發放當天拍卡時未能全數領取獲發的券額，可在隨後經消費降低八達通卡內的儲值額後再拍卡領取。市民如欲查詢已發放的消費券金額、未使用／未領取的消費券餘額、到期日等資料，可瀏覽相關儲值支付工具營辦商的應用程式和網站，或致電查詢熱線。