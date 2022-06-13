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2022-06-13 17:23:28

消費劵2022懶人包｜第二階段8月分期發放 有意圖永久離港者不能領取？一文睇清領取資格及轉會方法

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政府於6月13日公布派發第二期電子消費券詳情，8月7日會派發。(蘇文傑攝)

政府於6月13日公布派發第二期電子消費券詳情，8月7日會派發。(蘇文傑攝)

財政司長陳茂波在今日下午舉行記者會，公布第二階段消費券將於8月起分階段發放，市民若需「轉會」使用其他支付儲值工具，登記日期為6月23日至7月23日。本報整合各項「消費劵計劃2022」的重點，讓讀者一文看清申請資格、申請方法、不同儲值支付工具的發放安排、金額、時間，以及轉會方法。
 

消費券2022懶人包｜第二階段消費券領取資格

  • 在2022年6月13日或之前年滿18歲
  • 香港永久性居民
  • 新來港人士
  • 有條件成香港永久性居民（可領取半額）
  • 有意圖永久離港者不合資格領取

消費券2022懶人包｜何謂有意圖永久離開香港？

  • 身分證明文件不是由香港簽發
  • 2019年6月18日至2022年6月12日期間離港，而非臨時性質（例如升學、派駐海外工作等）
  • 曾經以離開香港為由，提早申請領取強積金

消費券2022懶人包｜如何轉會至其他平台？

  • 無意「轉會」的市民，毋須進行任何手續
  • 有意「轉會」的市民，6月23日至7月23日開始登記，可登入網上登記平台轉會，先輸入身分證號碼及回答3條保安問題
  • 另設8間臨時中心方便市民親身「轉會」，九龍及新界分別有3間，上午9時至6時開放，市民可致電185000預約

消費券2022第二階段懶人包｜6大儲值支付工具

  • 儲值支付工具方面，包括八達通、支付寶香港、Tap&go拍住賞、WeChat Pay HK，以及新增的BoC Pay和滙豐PayMe

消費券2022第二階段懶人包｜第二階段發放金額及時間

  • 選用八達通將分3期領取，8月7日領取第一期2,000元；10月1日領第二期2,000元，當累積消費4,000元，第三期1,000元消費券，將於達標後的下一個月16日發放
  • 選用支付寶香港、Tap&go拍住賞、WeChat Pay HK、BoC Pay及滙豐PayMe，8月7日領取第一期2,000元消費券；10月1日可領取第二期3,000元消費券，消費券到期日為2023年2月28日

消費券2022第二階段懶人包｜新登記人士共領取1萬元

  • 選擇用八達通的新登記人士，需分4期領取，首3期都是3,000元，分別是8月7日、10月1日、12月1日
  • 在特定時間內合資格消費夠9,000元，下個月16日便可領取最後1,000元
  • 換言之只要在1月31日或之前，合資格消費達9,000元，2月16日便可領取最後1,000元
  • 至於非八達通的新登記人士，亦會分3期派發，第一期於8月7日派發3,000元，第二期於10月1日派發3,000元，第三期於12月1日派發4,000元，全部都會於4月30到期屆滿

消費券2022第二階段懶人包｜3個臨時服務中心

  • 旺角彌敦道750號始創中心19樓1917-1918室
  • 灣仔告士打道5號稅務大樓30樓3030室
  • 天水圍天晴邨天晴社區綜合服務大樓4樓401B室

必須事前致電熱線185000預約
 

消費劵2022懶人包｜8月份分階段發放 有意圖永久離港者不能領取？一文睇清申請資格、申請方法及轉會方法 消費劵2022懶人包｜8月份分階段發放 有意圖永久離港者不能領取？一文睇清申請資格、申請方法及轉會方法 消費劵2022懶人包｜8月份分階段發放 有意圖永久離港者不能領取？一文睇清申請資格、申請方法及轉會方法
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