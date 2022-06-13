消費劵2022懶人包｜第二階段8月分期發放 有意圖永久離港者不能領取？一文睇清領取資格及轉會方法

財政司長陳茂波在今日下午舉行記者會，公布第二階段消費券將於8月起分階段發放，市民若需「轉會」使用其他支付儲值工具，登記日期為6月23日至7月23日。本報整合各項「消費劵計劃2022」的重點，讓讀者一文看清申請資格、申請方法、不同儲值支付工具的發放安排、金額、時間，以及轉會方法。
消費券2022懶人包｜第二階段消費券領取資格
- 在2022年6月13日或之前年滿18歲
- 香港永久性居民
- 新來港人士
- 有條件成香港永久性居民（可領取半額）
- 有意圖永久離港者不合資格領取
消費券2022懶人包｜何謂有意圖永久離開香港？
- 身分證明文件不是由香港簽發
- 2019年6月18日至2022年6月12日期間離港，而非臨時性質（例如升學、派駐海外工作等）
- 曾經以離開香港為由，提早申請領取強積金
消費券2022懶人包｜如何轉會至其他平台？
- 無意「轉會」的市民，毋須進行任何手續
- 有意「轉會」的市民，6月23日至7月23日開始登記，可登入網上登記平台轉會，先輸入身分證號碼及回答3條保安問題
- 另設8間臨時中心方便市民親身「轉會」，九龍及新界分別有3間，上午9時至6時開放，市民可致電185000預約
消費券2022第二階段懶人包｜6大儲值支付工具
- 儲值支付工具方面，包括八達通、支付寶香港、Tap&go拍住賞、WeChat Pay HK，以及新增的BoC Pay和滙豐PayMe
消費券2022第二階段懶人包｜第二階段發放金額及時間
- 選用八達通將分3期領取，8月7日領取第一期2,000元；10月1日領第二期2,000元，當累積消費4,000元，第三期1,000元消費券，將於達標後的下一個月16日發放
- 選用支付寶香港、Tap&go拍住賞、WeChat Pay HK、BoC Pay及滙豐PayMe，8月7日領取第一期2,000元消費券；10月1日可領取第二期3,000元消費券，消費券到期日為2023年2月28日
消費券2022第二階段懶人包｜新登記人士共領取1萬元
- 選擇用八達通的新登記人士，需分4期領取，首3期都是3,000元，分別是8月7日、10月1日、12月1日
- 在特定時間內合資格消費夠9,000元，下個月16日便可領取最後1,000元
- 換言之只要在1月31日或之前，合資格消費達9,000元，2月16日便可領取最後1,000元
- 至於非八達通的新登記人士，亦會分3期派發，第一期於8月7日派發3,000元，第二期於10月1日派發3,000元，第三期於12月1日派發4,000元，全部都會於4月30到期屆滿
消費券2022第二階段懶人包｜3個臨時服務中心
- 旺角彌敦道750號始創中心19樓1917-1918室
- 灣仔告士打道5號稅務大樓30樓3030室
- 天水圍天晴邨天晴社區綜合服務大樓4樓401B室
必須事前致電熱線185000預約