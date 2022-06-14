消費劵2022｜八達通推2.5億現金奬賞 首100萬名用戶累計消費1600元即賺50元

八達通營業及市務總監李玉兒（左一）表示，是次推出的獎賞非常實際亦可輕易獲得，客戶只須透過消費便可賺取獎賞。(鍾式明攝)

八達通宣布就第二階段消費券，已準備超過2.5億元現金奬賞，現有及新客戶只須使用已登記消費券八達通卡消費均會自動參加「易用易賞」推廣，單次零售消費滿200元或以上，即可獲印花1個，首100萬名集齊8個印花的客戶，可賺取50元現金獎賞，再有100萬名額讓集齊12個印花的客戶可賺取150元現金獎賞。

八達通指現有客戶毋須再次登記便可繼續以八達通卡領取2022年（第二階段）消費券。新客戶想享用八達通的便利，只須於政府消費券計劃網站用任何一張八達通卡登記便可。

新推「易用易賞」現金獎賞 讓市民「邊使邊賺」

不論現有客戶或新登記客戶，均會自動參加「易用易賞」推廣，輕易達成消費目標即可賺取高達＄200元的現金獎賞。推廣期内，市民只須用己登記消費券的八達通卡，單次零售消費滿＄200 元或以上，即可獲印花1個 。首100萬名集齊 8個印花的客戶，便可賺取＄50 元現金獎賞。再有100 萬名額讓集齊 12個印花的客戶 • 賺取＄150 元現金獎賞。

另外，為感謝現有客戶對八達通一直的支持，將向他們率先送贈 5 個「易用易賞」印花，讓現有客戶更快、更容易赚取現金獎賞。新客戶只須於政府消費券計劃網站首次成功登記使用八達通卡領取消費券，並將該八達通卡登記入八達通 App，便可輕鬆賺＄30 元現金獎賞作為「迎新獎貨」。

夥拍商場及大小商戶推出豐富電子優惠券

八達通夥拍各大廣受歡迎的商場，包括新鴻基地產商場、港鐵商場及信和集團商場以及一系列商戶 ，推出極為吸引的電子優惠券，讓市民透過八達通 App購買電器及電子產品、時尚服飾、又或享受餐飲美食，甚至進行網購時，均可盡享優惠和折扣。

加碼推出獨家聯乘禮遇盡賺總值2200元額外現金獎上獎

聯乘了港鐵、九巴、花旗銀行和 ZA Bank 等。為使用八達通登記消費券的市民預備了一連串的限定獨家禮遇，再多賺總值2,200元的現金回贈。

商戶優惠

超過100款商戶優惠，詳情請留意八達通 App。

新鴻基地產

聯同新鴻基地產旗下25個商場推出近百萬元獎賞（2022年第二階段計劃期間）

港鐵商場

夥拍港鐵商場旗下12個商場推出飲食購物9折優惠（2022年第二階段計劃期間）

信和集團

聯同信和集團旗下8大商場推出近百萬元獎賞（2022年第二階段計劃期間）

ZA Bank X 八達通開戶優惠

輸入開戶邀請碼「OCTOPUS」成功開立ZA Bank賬戶及於指定活動頁填寫及提交用作登記2022年消費券計劃第二階段的八達通卡號碼，首100,000名合資格客戶，可獲得500八達通增值額。（2022年6月13日至7月23日）

Citi八達通白金卡迎新獎賞

全新客戶透過八達通 App 成功申請Citi 八達通白金卡，及於發卡後首3個月内累積認可簽賬滿8,000元或以上（須包含最少1次500元自動增值交易)，專享900元現金回贈。（2022年6月14日至7月31日）

九巴

買九巴月票買3個月送1個月780元回贈（2022年7月1日至10月30日）

港鐵

MTR Mobile 登記用戶首次用八達通App 購買港鐵全月通加強版可獲港鐵車站商店20元電子禮券（2022年6月24日至10月7日）

八達通消費券領取詳情

消費券八達通第二期領取方法與其他支付工具不同，消費券5000元以八達通領取的步驟則較多，需要分三期領取，分別是2000元、2000元及1000元。第一期可於8月7日領取，第二期為10月1日，領取後4至8個月如使費達4000元以上，便可在下一個月16日領取第三期1000元，最早12月16日領取到。





