消費劵2022｜第二階段7月23日轉會最後限期　方便8月7日起領取消費劵 (附教學影片)

第二階段消費券計劃，明日(23日)截止登記及申請轉換儲值支付工具，符合資格而從未登記的市民，以及有意更改儲值支付工具帳戶的現有登記人，需把握時間辦理手續；無意更改儲值支付工具帳戶的現有登記人，政府會為他們進行資格審核，市民會收到審核結果的短訊通知，並可在8月7日起分期獲發放電子消費券。

至於因曾宣誓聲明「永久離開香港」等而獲通知不符合消費券計劃資格準則的登記人，如對結果有異議，可填寫「覆檢申請表格」，在收到短訊的14天內，連同相關文件，透過郵寄、傳真、電郵，或親身到港九新界8間臨時服務中心，以及旺角始創中心的「消費券計劃秘書處」，提出申述。一般情況下，秘書處會在6周內以書面通知申請人覆檢結果。

消費劵2022｜發放時間及金額

第二階段消費券發放時間及金額方面，選用八達通的市民，將分3期領取，8月7日領取第一期2,000元；10月1日領第二期2,000元，當累積消費4,000元，第三期1,000元消費券，將於達標後的下一個月16日發放；至於選用支付寶香港、Tap&go拍住賞、WeChat Pay HK、BoC Pay及滙豐PayMe：將分2期領取，8月7日領取第一期2,000元消費券；10月1日可領取第二期3,000元消費券，消費券到期日為2023年2月28日