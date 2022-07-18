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2022-07-18 16:03:21

消費劵2022｜7月23日轉會最後限期 PayMe續推優惠吸轉會

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Payme它們推出一系列精彩獎賞如商戶折扣券、Tesla電動車抽獎及「獎賞錢」回贈等，鼓勵用戶轉會。

Payme它們推出一系列精彩獎賞如商戶折扣券、Tesla電動車抽獎及「獎賞錢」回贈等，鼓勵用戶轉會。

第二階段消費券下月7日發放，市民可在本周六（23日）前「轉會」。滙豐PayMe宣布，加推「食、買、玩」優惠吸引「轉會」，包括HKTVmall app購物滿300元或以上，可獲100元折扣優惠券等，讓用戶使用消費券的同時，享受多重購物折扣優惠。

滙豐PayMe用戶領取第二期消費券，將可獲多項優惠，其中在麥當勞消費滿35元或以上，即可獲5元折扣優惠券、星巴克惠顧滿80元或以上，即減15元。至於在日用品方面，用戶於HKTVmall app惠顧滿300元或以上，可獲100元折扣優惠券；萬寧購物滿288元或以上，最高減100元。而消閒娛樂方面，Klook用戶惠顧滿500元或以上，減50元；在Trip.com預約酒店時惠顧滿250元減25元、滿1,500元減120元、滿3,000元減200元。

點圖即睇「轉會」滙豐PayMe領取消費券可享「食、買、玩」優惠：

PayMe加碼推優惠吸引消費券用戶「轉會」。 PayMe加碼推優惠吸引消費券用戶「轉會」。 PayMe加碼推優惠吸引消費券用戶「轉會」。

參與抽獎有機會贏取Tesla Model 3

另外，市民以PayMe 領取消費券可獲25元折扣券一張，適用於全部 PayMe for Business 商戶，亦有機會參加幸運大抽獎贏取Tesla Model 3一部。

而PayMe用戶到社區指定小店消費，可獲25元折扣優惠券，下次消費滿50元即自動扣除，每名用戶最多可獲三張優惠券。

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