消費市道丨Adyen發表《簡化銷售季節》白皮書 Adyen香港區主管鄧啟俊：統一商務部署 改善消費體驗 捕捉旺季機遇

本港消費市道未回復至疫前水平，然而傳統年末節日旺季臨近，零售業仍會積極做好季節性消費需求，迎接業務增長。隨著大眾消費模式改變，全渠道銷售並為客戶提供統一個性化消費體驗，可謂至關重要。對於業界來說，投資於能簡化現有零售系統並提升運營效益的技術，及早部署包括支付網關在內的電商配套，愈能在消費旺季把握商機。Adyen發表《簡化銷售季節(Simplifying Sales Season)》白皮書，揭示消費者在節日購物的偏好以及為零售商提供如何提高效率和規模以捕捉商機的見解。

準備好支付設備 締造個人化客戶體驗

節日旺季的消費將帶來可觀的收入，而作為零售商，固然不希望顧客的購物旅程中，尤其是在結帳這最後階段出現任何問題。Adyen香港區主管鄧啟俊Kai分享是次白皮書，「我們留意到本港消費者若無法使用首選的支付方式，無論在線上或線下，他們將放棄該次交易(66%)；此外若品牌的忠誠計劃能夠直接連接到他們的支付卡，他們更有可能在該品牌購物(67%)。」他認為統計反映零售業愈能接納更多支付方式，更流暢的結帳流程，愈能夠直接提高轉化率。

至於愈來愈多商家推出「忠誠計劃」，77%消費者認為品牌需要改進如何回報消費者的購物行為，逾半消費者更反映商戶提供的優惠並非顧客所需要。「兩者之間存在差距，問題在於欠缺訂立個人化購物體驗所需的數據分析。」他認為更策略性地利用支付數據來制訂促銷活動，比籠統提供優惠更具針對性。「線上及線下的客戶消費歷程資訊，一定要互通，才會為顧客提供一致性的消費體驗。」Kai強調零售商必須為旺季來臨前，準確預測客戶行為和成本，提前計劃庫存、行銷策略和機制，這正是跨渠道數據洞察發揮作用的時候。「根據報告，幸好香港已有46%零售商正在投資，將後台系統與面向客戶的通道相連接。而Adyen的統一商務方案，也適合商戶整合。」他補充。

單一電商服務供應商 減低欺詐風險

旺季購物能大幅推動銷量，同時相應的支付詐騙風險也明顯增加，或左右營運成本。根據該白皮書，近七成零售商曾因欺詐和退款而加重成本負擔；同時逾半(55%)本港消費者表示基於潛在欺詐風險，特別是在旺季，當顧客均進行較高金額的消費交易時，要區分欺詐者和真正的顧客可能變得很困難，或導致真正的顧客被封鎖。Kai指出這跟零售商在建立不同支付平台時，採用不同服務供應商，或令數據出現流失增加欺詐風險。「由於Adyen在整個電商支付過程均採用自家單一技術，包括風險評估和串接不同支付網關，可有效減低資安風險。」加上Adyen整合全球多個地區的主流支付供應商，也熟悉跨地域的零售生態和趨勢，能夠為有意拓展業務規模的商戶，帶來具建設性的洞見和分析。