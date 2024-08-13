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2024-08-13 18:55:43

消費者買瀉藥變公立醫院二手藥　HKTVmall證實事件：已暫時禁止有關商店營業

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HKTVmall有消費者懷疑買到來自公立醫院的藥物。(資料圖片／蘇文傑攝)

HKTVmall有消費者懷疑買到來自公立醫院的藥物。(資料圖片／蘇文傑攝)

公立醫院現正檢討配藥和藥物收費制度。網上流傳一幅網購平台HKTVmall的截圖，顯示有消費者疑似在平台買到一樽來自本港公立醫院的藥物「Lactulose」。HKTVmall最新表示，由於正了解事件，現已暫停有關商店營業，強調商戶必須提供有效的供貨證明，一旦發現違規將會對商戶作出處分，嚴重者將終止其合約。

藥樽上的標籤可見，藥物是去年處方予一名黃姓病人。(網上圖片) 有消費者懷疑在HKTVmall購入二手藥物後，在平台表達不滿。(網上圖片) 網傳有消費者在網上平台買入來自公立醫院的二手藥。(網上圖片) HKTVmall上懷疑倒賣公立醫院二手藥的商戶，現已無法搜尋。(HKTVmall網站截圖) 網傳在網購平台買到的二手藥物，由香港佛教醫院處方予一名黃姓病人。(資料圖片) 醫管局將會檢討專科門診藥物派發量及藥物收費制度。(資料圖片／陳奕釗攝)

涉事懷疑藥物為滲透性瀉藥

從藥樽上的藥物標籤可見，藥物由香港佛教醫院去年3月向一名黃姓病人處方。據衞生署網站，Lactulose是一款滲透性瀉藥，它會將水分吸入到腸道之中，一般於2至3日見效，常見副作用包括腹痛、脹氣 、噁心、嘔吐等。流傳的截圖同時顯示，該名消費者在去年7月稱自己是一名懷孕38周的孕婦，在收到懷疑二手藥物後對平台的貨源抱有懷疑，以及擔心會對她和胎兒造成影響。截圖顯示，HKTVmall當時有回覆稱正跟進事件，如確定屬訂單問題將安排補貨或退款。

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HKTVmall昨晚回覆《am730》查詢稱，有關事件於去年發生，涉事客戶5月29日收取訂單貨品後，7月9日向HKTVmall客戶服務部回報產品問題。HKTVmall及後向商戶查詢有關出貨資料，獲回覆稱距離出貨已逾一個月，相關閉路電視片段和出貨相片已被移除而無法提供資料。最終HKTVmall為客戶酌情處理，同月25日回收產品和退款，而商戶及後表示該產品已被開封及使用。HKTVmall又稱，已將有關產品暫時下架，並正向商戶索取貨源證明，確保所出售的產品符合法規要求。

及至今日HKTVmall最新指出，非常關注網上消息指有客戶曾在平台上的商戶，買到印有公立醫院標籤的藥物，現正調查和了解事件全貌，因此已暫停有關商店營業，重申商戶必須向HKTVmall提供有效的供貨證明，一旦發現違規將對其作出處分，嚴重者將終止合約，而有關商戶亦需承擔相關法律責任。

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醫管局籲市民勿轉售藥物

醫管局發言人回覆《am730》查詢指，非常關注有市民聲稱在網購平台購入公院病人藥物一事，又提醒市民不應擅自將藥物轉售或轉交他人使用。醫管局續稱，如發現涉及不法行為，必定會嚴肅跟進及轉交執法部門跟進。

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