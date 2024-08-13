消費者買瀉藥變公立醫院二手藥　HKTVmall證實事件：已暫時禁止有關商店營業

公立醫院現正檢討配藥和藥物收費制度。網上流傳一幅網購平台HKTVmall的截圖，顯示有消費者疑似在平台買到一樽來自本港公立醫院的藥物「Lactulose」。HKTVmall最新表示，由於正了解事件，現已暫停有關商店營業，強調商戶必須提供有效的供貨證明，一旦發現違規將會對商戶作出處分，嚴重者將終止其合約。

從藥樽上的藥物標籤可見，藥物由香港佛教醫院去年3月向一名黃姓病人處方。據衞生署網站，Lactulose是一款滲透性瀉藥，它會將水分吸入到腸道之中，一般於2至3日見效，常見副作用包括腹痛、脹氣 、噁心、嘔吐等。流傳的截圖同時顯示，該名消費者在去年7月稱自己是一名懷孕38周的孕婦，在收到懷疑二手藥物後對平台的貨源抱有懷疑，以及擔心會對她和胎兒造成影響。截圖顯示，HKTVmall當時有回覆稱正跟進事件，如確定屬訂單問題將安排補貨或退款。

HKTVmall昨晚回覆《am730》查詢稱，有關事件於去年發生，涉事客戶5月29日收取訂單貨品後，7月9日向HKTVmall客戶服務部回報產品問題。HKTVmall及後向商戶查詢有關出貨資料，獲回覆稱距離出貨已逾一個月，相關閉路電視片段和出貨相片已被移除而無法提供資料。最終HKTVmall為客戶酌情處理，同月25日回收產品和退款，而商戶及後表示該產品已被開封及使用。HKTVmall又稱，已將有關產品暫時下架，並正向商戶索取貨源證明，確保所出售的產品符合法規要求。

及至今日HKTVmall最新指出，非常關注網上消息指有客戶曾在平台上的商戶，買到印有公立醫院標籤的藥物，現正調查和了解事件全貌，因此已暫停有關商店營業，重申商戶必須向HKTVmall提供有效的供貨證明，一旦發現違規將對其作出處分，嚴重者將終止合約，而有關商戶亦需承擔相關法律責任。