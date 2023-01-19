消防去年處理70萬宗緊急救護召喚 疫情影響 僅88%按承諾12分鐘到達

消防處發表過去一年工作回顧，共處理74萬宗救護和逾3.4萬宗火警召喚，按年分別跌3.3%和升2.6%。當中逾70萬宗為緊急救護召喚，按年跌1.7%。當中88%緊急救護召喚服務可在12分鐘的目標召集時間內到場，低於服務承諾的92.5%。消防處長楊恩健解釋，第五波疫情時有四分一前線救護人員因確診或強檢而未能執勤，加上若接載確診患者後，需時消毒救護車。他另指，近年涉攀山拯救的服務大增，由2019年的約200宗續年上升、至去年破千宗。

楊恩健指，第五波疫情救護服務需求急增，高峰時每日平均有2,700多宗，一半屬確診個案，接載每名確診者，消毒救護車時間較正常長1.5倍至2倍，令調派資源緊張。

他又指，涉攀山拯救的服務持續上升，由19年的215宗，增至去年的1,014宗，死亡數字則按年多五成、有21人。消防處會加強宣傳安全行山，並研發有定位的軟件協助搜救行動。

至於火警方面，去年有逾3.4萬宗，其中樓宇火警佔當中逾3.1萬宗，按年增6.7%，九成半個案在規定召達時間內到場。三級或以上火警有5宗，較去年少1宗。

對於今年工作計劃，楊恩健表示，預計招聘771名消防及救護職系人員，包括141名主任級及630名員佐級。但近年難招聘消防隊長，去年需招聘119人，僅53人獲聘，一半投考人士未能通過體能測試，處方去年已設體能體驗日，讓有意投考人士了解訓練和測試，提升合格率。消防亦引入多項新裝備支援，包括長100米的發光導引繩，在煙霧或昏暗環境，以光引導出進入及撤退路徑等。