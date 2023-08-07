消防及救護學院開放日 有意投考者入場體驗

消防處昨舉行消防及救護學院開放日，場內有多場特備示範，包括被譽為「飛將軍」負責高空拯救消防員游繩救人行動、潛水隊利用繩索搜救急流失蹤者。場內設招聘資訊站，供市民了解投考要求，有入場市民希望透過開放日了解消防員工作詳情及體能測試要求，再衡量是否適合加入。

活動在將軍澳百勝角的消防及救護學院進行，同步開放消防及救護教育中心暨博物館讓市民參觀。教育中心展示廳，記錄消防處成立逾150年以來的歷史，亦展出不同年代的服裝和裝備。

除靜態展覽，消防處亦安排連場緊張刺激的示範，包括消防員高空游繩救人，潛水隊利用繩索搜救急流失蹤者，還有大樓起火火舌席捲半空救火場面。入場者除不斷打卡留念外，亦可一試心肺復甦方法，亦可手持消防喉滅火。

消防處場內設招聘資訊站，讓有意投考者了解最新資訊，及體能測試要求；場內設引體上升、屈膝仰臥起坐等測試。昨有入場者表示有意投身消防員，暫只嘗試過基本測試，亦觀賞訓練的示範項目，會了解高難度的體能測試後，再衡量自己的能力是否符合要求。14歲的Spencer則稱，曾嘗試做心肺復甦，初步了解到消防及救護的專業知識，認為參觀體驗十分有意義。至於將來會否考慮加入消防處，他坦言投考有高規格的體能要求，擔心自己未能達標。