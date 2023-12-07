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2023-12-07 17:39:23

消防搗破青衣及屯門5個非法加油站及分銷中心 5名男子被捕

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（李睿哲 攝）

消防處聯同警方展開聯合行動「新烽」，以打擊非法燃油轉注，搗破5個非法加油站及分銷中心，拘捕5名男子。

5個非法加油站被搗破

消防處高級消防隊長［特遣隊（反非法加油活動）］王洪烈表示，經多個月的情報分析和部署後，昨日（6日）起一連兩日，針對青衣和屯門區的非法加油黑點執法。首先打擊位於青衣青尚路和青尚里的3個非法加油站，指兩條路是連接葵青貨櫃碼頭道路網的一部分，也是通向公眾貨物裝卸區的必經之路，因此有大量貨車經過；今日（7日）再搗破位於屯門康寶路和楊青路的兩個非法油站，形容它們位處偏遠和隱蔽的地方，且離民居一段距離致不易被發現。他提到5個非法油站已被當局調查數年，以前亦曾作打擊，不排除是「死灰復燃」。

消防起獲2.5萬公升非法柴油

行動中，共搗破5個非法加油站，起獲2.5萬公升非法柴油、3輛油缸車和大批加油工具，總值超過56萬元，截獲545歲至50餘歲男子，涉嫌違反《危險品條例》、《危險品(管制)規例》及《消防(消除火警危險)規例》，稍後會被起訴。連同今次行動，消防處今年至今已檢獲超過50萬公升的非法燃油，市值超過1,000萬元，比去年全年的數字多三成。

他續稱，有關非法油站的運作模式各異，例如用油缸車直接轉注，或用不合適容器如「骰仔缸」或油桶等儲存在密斗車內，企圖扮成普通貨車等，試圖掩人耳目或減少被當局充公的數量；最近亦有新的模式，例如不時改變油站位置或營業時間等，且會安排人手以至私家車在附近一帶放哨，甚至跟蹤可疑人士或車輛以確認是否執法人員，增加當局的執法難度。

初步相信有關燃油來自本地

消防處助理消防區長［特遣隊（反非法加油活動）］黃惠文另指，初步相信有關燃油來自本地，詳細來源仍待查；而現場多輛危險品車進行檢驗後，發現3輛違反消防安全規定，它們的合法牌照會被暫時撤銷。

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