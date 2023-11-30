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2023-11-30 04:31:59
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消防搶人才 「四眼」可投考 降體能測試要求 消防處強調不影響將來救援工作

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消防搶人才 「四眼」可投考 降體能測試要求 消防處強調不影響將來救援工作

消防搶人才 「四眼」可投考 降體能測試要求 消防處強調不影響將來救援工作

本港多個紀律部隊面對近年的「人才荒」，紛紛出招搶人才。消防處昨宣布，由12月1日起，調整4個職系，包括消防隊長(行動、消防員(行動/海務)、救護主任，以及救護員的入職視力測試及體能測驗要求。修訂後佩戴眼鏡、近視200度的考生亦有機會過關；體能測試方面，部分亦見放寬，如「引體上升」只需90秒內完成1次；或選擇90秒內完成3次新增的「傾斜引體上升」。消防處強調，各項調整不會影響將來救援工作，因申請人獲聘用後要接受26周嚴格訓練，要達到處方對體能的要求，才視為完成基礎訓練。

消防處 體能測試

消防處放寬多個體能測試項目要求。(朱慧恩攝)

消防處 體能測試

新增「傾斜引體上升」。(朱慧恩攝)

目前投考消防職系需要通過嚴格的視力及體能測驗。視力測試方面，投考消防隊長在未調整要求前，須分別以左眼及右眼，在6米距離，讀出視力圖測試的第5行，亦需要以雙眼讀出第6行。就消防員而言，需要分別以左眼及右眼讀出視力圖的第6行。兩者均不能佩戴眼鏡，基本上淘汰「四眼」考生。經調整後的視力測試，消防員及消防隊長均一律進行兩次視力測試。包括在不佩戴眼鏡的情況下，能以左眼及右眼分別讀出第4行；以及可以選擇佩戴眼鏡的情況下，能以雙眼讀出第6行，通過兩部分測試才算合格。

新增「傾斜引體上升」 90秒內完成3次

體能測試方面，有8個項目有所調整。其中一個最具挑戰性的項目「引體上升」，由原本需要在60秒內完成3次，放寬至90秒內完成1次；或者90秒內完成3次新增的「傾斜引體上升」，便可視為合格，適用於投考消防及救護。就「雙槓雙臂屈伸」方面，消防投考者原本需要在60秒內完成9次，放寬至90秒內只需完成5次；投考救護者，則由原本在60秒內完成7次，放寬至90秒內完成4次。此外，像掌上壓、屈膝仰臥起坐等項目亦有不同程度的放寬。

消防處

佩戴眼鏡亦可投考消防。(朱慧恩攝)

150至200度近視屬可接受範圍

消防及救護學院院長于文陽表示，過往大約六成能成功通過視力及體能要求，今次放寬要求後，冀可提升到八至九成。他表示，該視力測試要求是參考國際標準，經研究後認為150至200度近視是屬於接近正常視力，故認為可以接受，屆時屬員所用的呼叫器面罩可架設眼鏡，因此不會影響救援工作。于文陽又表示，調整體能測驗的要求後，申請人獲聘用後仍要經過26星期的嚴格訓練，達到處方要求的體能水平，才可視為完成基礎訓練，故各項調整不會影響將來的救援工作。

消防處

消防隊長空缺「重災」約欠90人

目前多個紀律部隊出現不同程度的「人才荒」，于文陽表示，消防職系現時整體約有3%空缺，其中以消防隊長的空缺最嚴重，約有90個空缺，消防員約120個，救護主任及救護員則分別有10個及60個。他表示，就消防隊長而言，會把體能測試放在投考程序的最後一環，讓考生有更多時間準備，冀吸引更多考生投考。日前懲教署為未能符合二級懲教助理的投考者，提供另一個筆試途徑，于文陽則表示，暫未有計劃調整語文測試的要求。
保安局前局長、立法會議員黎棟國表示，消防入職後仍需要接受嚴格訓練，故不憂影響整支紀律部隊的質素；對於不同紀律部隊均出手搶人才，他相信良性競爭是好事，又預料內地招聘將是未來招聘工作的一大方向。

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