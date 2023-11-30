消防搶人才 「四眼」可投考 降體能測試要求 消防處強調不影響將來救援工作

本港多個紀律部隊面對近年的「人才荒」，紛紛出招搶人才。消防處昨宣布，由12月1日起，調整4個職系，包括消防隊長(行動、消防員(行動/海務)、救護主任，以及救護員的入職視力測試及體能測驗要求。修訂後佩戴眼鏡、近視200度的考生亦有機會過關；體能測試方面，部分亦見放寬，如「引體上升」只需90秒內完成1次；或選擇90秒內完成3次新增的「傾斜引體上升」。消防處強調，各項調整不會影響將來救援工作，因申請人獲聘用後要接受26周嚴格訓練，要達到處方對體能的要求，才視為完成基礎訓練。

目前投考消防職系需要通過嚴格的視力及體能測驗。視力測試方面，投考消防隊長在未調整要求前，須分別以左眼及右眼，在6米距離，讀出視力圖測試的第5行，亦需要以雙眼讀出第6行。就消防員而言，需要分別以左眼及右眼讀出視力圖的第6行。兩者均不能佩戴眼鏡，基本上淘汰「四眼」考生。經調整後的視力測試，消防員及消防隊長均一律進行兩次視力測試。包括在不佩戴眼鏡的情況下，能以左眼及右眼分別讀出第4行；以及可以選擇佩戴眼鏡的情況下，能以雙眼讀出第6行，通過兩部分測試才算合格。

新增「傾斜引體上升」 90秒內完成3次

體能測試方面，有8個項目有所調整。其中一個最具挑戰性的項目「引體上升」，由原本需要在60秒內完成3次，放寬至90秒內完成1次；或者90秒內完成3次新增的「傾斜引體上升」，便可視為合格，適用於投考消防及救護。就「雙槓雙臂屈伸」方面，消防投考者原本需要在60秒內完成9次，放寬至90秒內只需完成5次；投考救護者，則由原本在60秒內完成7次，放寬至90秒內完成4次。此外，像掌上壓、屈膝仰臥起坐等項目亦有不同程度的放寬。