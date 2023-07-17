消防救護學院開放日｜8月6日開放參觀　一文睇清如何申請電子入場券及詳情

消防處公布，消防及救護學院開放日將會喺8️月6️日舉行，屆時將開放參觀，想一家大小到場，就要留意如何申請入場。《am730》已為各位讀者整理所有相關資訊。
消防救護學院開放日｜開放日詳情
消防處表示，8️月6️日（星期日），將於將軍澳百勝角路11號消防救護學院舉行開放日，時間為上午8時45分至下午4時。
- 日期：8月6日（星期日）
- 時間：上午8時45分至下午4時
- 地點：將軍澳百勝角路11號
消防救護學院開放日｜申請及入場方法
有意入場的市場，可先到各大應用程式商店，下載「消防處App」最新版本，再到App內申請二維碼入場券，每人最多可申請4張。電腦抽籤結果將於7月24日或之前，經香港消防處流動應用程式通知中籤者。
中籤者請以手機，出示消防處App內的電子入場券（二維碼）。要緊記，截圖或列印版本恕不接受，而且每個二維碼只限一人使用，亦不可重複使用。此外，3歲或以下嬰幼兒無須門票。
消防救護學院開放日｜消防處App下載連結：
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同時加映：申請銀色債券／銀債詳情：
消防救護學院開放日｜開放日活動詳情
消防處指，為令市民更了解消防處工作和人員培訓，開放日將安排一系列活動，包括消防及救護車輛巡遊、滅火及救援示範、訓練設施展覽、裝備和特別車輛展示、防火安全教育展覽、攤位遊戲、投考體驗區和消防工作犬示範。屆時消防及救護教育中心暨博物館亦會開放予市民參觀。
消防救護學院開放日｜其他注意事項
消防處表示，學院將不設泊車設施，參觀人士請使用公共交通工具。如在活動當日上午6時45分，天文台發出八號或以上熱帶氣旋警告信號或紅／黑色暴雨警告信號仍生效，當日活動將會取消。
至於有關開放日的詳情，可致電2411 8825查詢，或瀏覽消防處網頁（www.hkfsd.gov.hk）以獲取最新消息。