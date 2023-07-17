消防救護學院開放日｜8月6日開放參觀　一文睇清如何申請電子入場券及詳情

消防處公布，消防及救護學院開放日將會喺8️月6️日舉行，屆時將開放參觀，想一家大小到場，就要留意如何申請入場。《am730》已為各位讀者整理所有相關資訊。

消防救護學院開放日｜開放日詳情

消防處表示，8️月6️日（星期日），將於將軍澳百勝角路11號消防救護學院舉行開放日，時間為上午8時45分至下午4時。

日期：8月6日（星期日）

時間：上午8時45分至下午4時

地點：將軍澳百勝角路11號

消防救護學院開放日｜申請及入場方法

有意入場的市場，可先到各大應用程式商店，下載「消防處App」最新版本，再到App內申請二維碼入場券，每人最多可申請4張。電腦抽籤結果將於7月24日或之前，經香港消防處流動應用程式通知中籤者。

中籤者請以手機，出示消防處App內的電子入場券（二維碼）。要緊記，截圖或列印版本恕不接受，而且每個二維碼只限一人使用，亦不可重複使用。此外，3歲或以下嬰幼兒無須門票。