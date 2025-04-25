消防破大埔觀塘非法油站充公2600公升柴油檢控3人

消防處打擊非法燃油轉注特遣隊及危險品巡查專隊於周二（22日）至今日（25日），於觀塘區、元朗區及大埔區一帶進行針對性打擊非法加油活動的行動，並分別於大埔大窩西支路及觀塘偉樂街搗破兩個非法加油站，共檢獲約2,600公升柴油，市值超過6萬元。 行動中，消防處人員發現大批入油工具，並截查兩名男子及一名女子，懷疑與案件有關。他們涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》及《危險品條例》，將會被檢控。消防處人員已將涉案的柴油檢走，並會向法庭申請充公。

罪成最高可被判囚6個月

根據《消防（消除火警危險）規例》第19條，任何人為提供受管制物質以供轉注入汽車油缸的業務的目的，而在任何處所之內或之上管有或控制受管制物質，即屬犯罪。違者一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁6個月。 此外，根據《危險品條例》，柴油的一般豁免量為500公升。任何人士如製造、貯存、運送或使用超過豁免量的危險品，均須領有消防處根據《危險品條例》所發出的牌照。

消防處呼籲市民切勿光顧

消防處呼籲市民切勿光顧非法加油站，又指，由於非法加油站並非根據國際廣泛認可的安全標準興建，亦未有裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，後果非常嚴重。

