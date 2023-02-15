消防聯合行動 破7非法油站 拘10人

非法加油站缺乏專用消防設備，為市民及附近民居帶來風險，或成都市炸彈。消防處與警務處、海關及食物環境衛生署合作展開打擊非法燃油轉注活動聯合行動，成功搗破7個非法加油站，檢獲約3萬公升柴油、5部油缸車、大批入油工具，市值約60萬元，拘捕10人。消防處呼籲市民切勿光顧非法加油站，若發現懷疑非法加油站可致電消防處24小時熱線舉報。
被捕6男4女，年齡介乎23至71歲，分別為油缸車司機和非法油站職員，涉嫌違反《消防(消除火警危險)規例》、《危險品條例》及《危險品(管制)規例》。消防處亦會考慮暫停相關車輛的危險品車輛牌照，並向法庭申請充公令充公3萬公升柴油。
助理消防區長——特遣隊(反非法加油活動)黃惠文指出，消防處等多個部門在周一及二(13及14日)展開聯合行動，當中消防處打擊非法燃油轉注特遣隊出動30人，針對過往發現、集中和隱蔽的非法油站執法，包括在荔枝角達洋路、長沙灣、青衣和屯門等地。
暫未發現集團式經營非法油站
高級消防隊長——特遣隊(反非法加油活動)彭偉信補充，該案非法柴油較市價平2至3元，顧客多為職業司機；7個非法加油站有3個集中在荔枝角達洋路同一路段，估計因該路段較隱蔽、鄰近貨櫃碼頭，有不少運輸業車輛駛經，但暫未見涉事油站屬集團式經營。彭偉信又指出，集中在同一路段的油站在路邊擺放大量如桌椅、太陽傘等雜物會大大增加火警風險，路上的油污也會影響行車安全；食環署人員亦向達洋路的油站發出了17張移除障礙物通知書，並清理一噸雜物。
黃惠文強調，非法加油站缺乏油站專用消防裝置，容易發生火警，市民切勿光顧非法加油站，市民亦可致電24小時熱線2723 8787向消防處舉報懷疑非法加油站。