消防聯合行動 破7非法油站 拘10人

非法加油站缺乏專用消防設備，為市民及附近民居帶來風險，或成都市炸彈。消防處與警務處、海關及食物環境衛生署合作展開打擊非法燃油轉注活動聯合行動，成功搗破7個非法加油站，檢獲約3萬公升柴油、5部油缸車、大批入油工具，市值約60萬元，拘捕10人。消防處呼籲市民切勿光顧非法加油站，若發現懷疑非法加油站可致電消防處24小時熱線舉報。

被捕6男4女，年齡介乎23至71歲，分別為油缸車司機和非法油站職員，涉嫌違反《消防(消除火警危險)規例》、《危險品條例》及《危險品(管制)規例》。消防處亦會考慮暫停相關車輛的危險品車輛牌照，並向法庭申請充公令充公3萬公升柴油。

助理消防區長——特遣隊(反非法加油活動)黃惠文指出，消防處等多個部門在周一及二(13及14日)展開聯合行動，當中消防處打擊非法燃油轉注特遣隊出動30人，針對過往發現、集中和隱蔽的非法油站執法，包括在荔枝角達洋路、長沙灣、青衣和屯門等地。