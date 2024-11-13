消防與中移動合作 推智慧消防建設 引4網絡通訊設備 應對不穩定網絡

消防救援行動分秒必爭，保持通訊至關重要。不過，在離岸或郊野地區等地，網絡未能完全覆蓋，前線執法人員有可能與總部或指揮人員失聯，影響救援工作。消防處與中國移動香港昨(12日)簽署合作備忘錄，引入包括「快速部署小站系統」等4個新消防網絡通訊設備，推動智慧消防建設，提升應急管理水平。在新設備下，即使網絡訊號不足，甚至沒有訊號，均確保執法人員能「保持通話」。

4個新消防網絡通訊設備包括「快速部署小站系統」、「應急通訊車」、「北斗短報文」及「流動網絡訊號放大器」。當中「快速部署小站系統」重約8公斤，在無網絡訊號覆蓋的地方，消防員背上「快速部署小站系統」後，便成一個「流動發射站」，讓在場人員保持通訊。消防處助理消防區長(行動支援)王德輝指，快速部署小站系統重8公斤，距離裝置範圍最遠5公里內仍可接收到網絡訊號。他透露消防處已購入一台該系統，售價約為100萬元，已於大帽山測試新裝備，預計於明年首季供攀山拯救專隊率先使用。

另外3項新設備亦將協助消防工作，加強網絡訊號接收及定位。如應急通訊車，可在任何地方提供網絡訊號，並有效提升事故現場的網絡容量達2.4倍。而流動網絡訊號放大器則可裝在消防船或車上，為消防員提供穩定網絡；安裝相關放大器後，消防船在離岸25公里仍可接收到網絡訊號。另外，北斗短報文則可協助定位及發送短訊，裝置利用北斗衛星導航系統，在無網絡覆蓋的情況下，仍可將使用者定位，位置誤差少於10米。連接手提電話後，用者可發送每條最多20字的短訊，與外界保持通訊。

消防處長楊恩健簽署合作備忘致辭時表示，消防工作需借助科技的力量，而消防處會充分利用中移動在5G、大數據、物聯網及人工智能等領域的優勢，發展智能化及信息化。合作能夠大大提高消防處的救援服務質素及行動效率，同時提升前線人員的工作安全。他又透露正研究在避風塘建立新的火警偵測系統，利用熱成像鏡頭並配合人工智能科技，實時監察海面情況。如有船隻失火，會以最快的速度調派無人船作滅火行動，以降低人命及財產損失。

消防處表示，將與中移動在多個技術領域探討於消防工作應用創新科技的可行性，包括應用人工智能、熱成像及物聯網等技術、發展低空經濟於救援方面的創新應用，以及於滅火行動應用室內定位技術。