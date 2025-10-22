消防處搗23非法加油站 檢600萬元柴油 增無人機巡邏 設「油擊舉報眼」和熱線

不法分子不時在隱蔽地方經營非法加油站。消防處上月起展開打擊非法燃油轉注的行動，合共349次巡邏中，搗破23個非法油站，截獲22萬公升柴油，市值約600萬元。為加強打擊非法加油站，消防處推出3項措施，包括利用無人機巡邏和執法，設立「油擊」舉報眼和24小時舉報熱線，亦考慮設立獎勵金。

消防處署理助理處長(牌照及審批)倪楚豐表示，近來發現有不法分子為逃避執法，會由以往的大型儲存點，轉為分散到較小型和隱蔽的地方。此外，亦會利用運油車和普通貨車作掩飾。為加強打擊非法燃油轉注活動，消防處自上月起至今，展開代號為「油擊」的大型執法行動，在不同地區包括觀塘、油塘、將軍澳和昂船洲一帶等地執法和巡查。消防處聯不同部門合共進行349次巡邏，搗破23個非法油站，截獲22萬公升柴油，市值約600萬元，共提出47宗檢控。

