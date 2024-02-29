消防處文錦渡路搗非法加油站　檢4萬公升值90萬元柴油截獲一男

消防處打擊非法燃油轉注特遣隊昨日（28日）早上約11時，在上水區一帶進行針對性打擊非法加油活動的行動。



行動中，消防處人員於文錦渡路搗破一個非法加油站，發現兩輛持牌危險品拖缸車及大批入油工具，並截獲一名男子，懷疑與案件有關，涉嫌違反《危險品條例》、《危險品（管制）規例》及《消防（消除火警危險）規例》，將會被檢控，同時檢獲約40,000公升柴油，市值超過90萬元。

已暫停相關危險品車輛牌照

為保障公眾安全，消防處已暫停相關危險品車輛的牌照。一經定罪，有關牌照會被撤銷，以禁止相關車輛繼續運載危險品。同時，本處已將涉案的柴油檢走，並會向法庭申請充公。