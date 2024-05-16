消防處設「白名單」助業主挑選承辦商 允樓宇消防系統採用「直接泵水設計」節省空間

根據現時規定，舊樓業主需要按照《消防安全條例》，遵辦「消防安全指示」，惟往往面對不少困難。為協助業主挑選承辦商，消防處昨公布「成功完成消防安全改善工程的註冊消防裝置承辦商名單」，供業主參考。另外，考慮到舊樓空狹窄，難以加裝消防水缸，處方推出「直接泵水設計」，容許固定消防水泵直接接駁至政府供水水管，免卻安裝消防水缸。

根據《消防安全條例》第502章、第572章及第636章規定，於1987年3月1日或之前建成或首次呈交建築圖的目標樓宇，須提升消防安全標準至現代水平。消防處高級消防區長(樓宇改善策略辦公室)黃旭平表示，過往有不少措施協助業主遵辦指示，惟一直接到不少業主的查詢，包括如何挑選註冊消防裝置承辦商。因此，消防處昨日公布「成功完成消防安全改善工程的註冊消防裝置承辦商名單」，市民可在消防處網頁瀏覽。 黃旭平解釋，最新公布的名單與過往不同，新名單上的承辦商必須符合兩個條件。其一是必須曾成功協助業主遵辦「消防安全指示」要求，為整幢大廈的消防裝置及設備成功完成消防安全改善工程；其二是過去5年未被註冊消防裝置承辦商紀律委員會經紀律研訊後命令從「消防裝置承辦商註冊紀錄冊」中除名。處方指，會定期更新名單，供市民參考。

至今已接獲18宗「直接泵水設計」申請 此外，目前舊式樓宇在加裝新的消防系統時，往往需要裝上消防水缸。黃旭平表示，明白舊樓的空間及結構限制不少，亦牽涉到複雜的業權問題，故與水務署研究，在去年7月推出「直接泵水設計」，容許固定消防水泵直接接駁至政府供水水管，而不需要再加裝消防水缸。雖然新的設計省卻位置，惟牽涉加裝部分裝置，包括用作防止污染食水系統的「防止回流裝置」等。 黃旭平表示，「直接泵水設計」的成本較以往略低，所有受《消防安全(建築物)條例》規管的均可接受申請。處方至今已接獲18宗申請，其中兩宗已完成工程，另有8宗已批出圖則。