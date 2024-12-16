消防處近期巡查逾1千幢較高風險舊樓　發8千多張火警危險通知書

消防處表示，共發出超過8500張「消除火警危險通知書」，超過九成已到期的通知書已遵辦。。（蘇文傑攝）

消防處因應佐敦華豐大廈4月發生大火作出特別執法行動，截至上月底，已對約1000幢火警風險較高的舊式商住樓宇、進行約8200次主動巡查，以油尖旺、深水埗、東區及中西區的樓宇最多，佔總數超過一半，共發出超過8500張「消除火警危險通知書」，超過九成已到期的通知書已遵辦，火警危險再次出現的比率低至0.1%，處方形容是極低。

處方表示，要發出消除風險通知書的個案，近七成涉及防煙門被楔開、防煙門損壞，以及雜物阻塞阻塞逃生途徑，大多涉及三無大廈和多樓梯的樓宇。