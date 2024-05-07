消防處電腦系統個人資料有外洩風險 涉480市民5000消防屬員

消防處一個電腦系統內的部分個人資料有潛在外洩風險，涉及約480名市民及5千處方屬員個人資料。處方於上周五(3日)發現事件，至昨日公布，但強調未有證據顯示相關資料被公開。消防處就事件致歉，並已即時報警，向保安局、私隱專員公署及政府資訊科技總監辦公室報告。 消防處昨表示，於上周五(3日)發現該處其中一個電腦系統內的部分個人資料有潛在外洩風險，但未有證據顯示相關資料被公開；經初步調查後相信，外判承辦商處理資料轉移時，有人擅自更改有關資料的讀取權限，構成潛在外洩風險。

受影響市民涉蘇拉襲港 消防處指，事件涉及約480名市民的個人資料，包括其姓氏及電話號碼，他們在去年9月2日超強颱風蘇拉吹襲期間，曾報案指有樹木倒塌事故。另外，涉及約5,000名消防處屬員資料，包括姓名、電話號碼、職級與編號，及駐守崗位，當中亦涉及約960名屬員的不完整身份證號碼。 處方已透過短訊通知或致電受影響市民，若發現有可疑情況，應及早報警。消防處稱，已即時要求外判承辦商停止系統運作及所有合約工作，並已撤回其系統登入權限，以防止資料外洩。該處與承辦商正全面檢視事件及進一步加強保護措施，以防止同類事件發生。消防處已即時向警方報案，及向保安局、私隱專員公署及政府資訊科技總監辦公室報告。

資科辦促各部門再檢視資訊保安措施 近日政府部門接連發生外洩個人資料事故，其中公司註冊處的事件影響約11萬人，而機電署早前一度洩漏圍封強檢的1.7萬人的個人資料，政府資訊科技總監辦公室周日(5日)表示高度關注，要求部門全面檢視現有資訊保安措施；並已再次向所有決策局及部門首長發出指示，要求全面檢視現有資訊保安措施，同時提醒其轄下所有系統和用戶，處理敏感及個人資料時，不可儲存於公有雲平台上，並要求部門在一星期內向資科辦回覆確定。