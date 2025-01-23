消防處3月成立消防驗收統籌辦 縮樓宇驗收流程 冀明年完成10幢樓宇代辦工程

消防處將於今年3月成立「新建消防設施一站式驗收統籌辦公室」，引入科技助精簡樓宇驗收的流程，預料整體驗收時間可縮減三分一。此外，《消防安全(建築物)條例草案》去年通過修訂，將揀選10幢舊樓，由政府代辦工程。消防處指，期望今年第四季展開工程，明年可完成10幢樓宇的代辦工程。 消防處長楊恩健昨在消防處回顧2024年的工作記者會上表示，將於3月成立「新建消防設施一站式驗收統籌辦公室」(消防驗收統籌辦)，冀精簡驗收樓宇的流程，令常規項目的驗收工作由原本的52天，縮至35天；公屋驗收工作進一步縮至22天。

楊恩健指，處方將來在驗收時，會先製作清單，供認可人士如建築師參考，幫助他們檢查所遞交的申請文件。此外，處方亦會善用科技，引入三維空間掃描系統，讓處方人員了解樓宇內的情況，如消防裝置的位置等，再以電腦核對是否符合已審批的圖則狀況。 此外，因應去年的佐敦華豐大廈三級大火，立法會其後通過修訂《消防安全(建築物)條例草案》，並推出先導計劃，揀選10幢目標樓宇，由政府代辦工程。楊恩健表示，諮詢委員會將會先訂出揀選樓宇的準則，其後由顧問作勘察工作，再審批圖則，期望第四季展開工程，明年完成10幢樓宇的代辦工程。

成立樓宇改善特別職務隊 主動巡查舊樓 針對舊式樓宇的巡查方面，處方將於今年首季成立樓宇改善特別職務隊，每年主動巡查1,800幢舊樓，加強執法和宣傳教育工作。因應華豐大廈大火後，處方按風險為本原則，對約1,000幢火警風險較高的舊樓主動巡查8,200次，其中以油尖旺、深水埗、東區、中區的樓宇佔最多，佔總數超過一半；期間處方發出超過8,661張消除火警危險通知書，當中超過一半個案與防煙門違規有關。5,991張已到期通知書中，逾九成已遵辦，火警危險風險再出現的個案只有4宗，佔整體數字0.1%。

另外，消防處將推出火警危險投訴平台，方便市民提交和查詢火警危險投訴個案，惟未有計劃設立獎賞。 面對政府的千億財赤，楊恩健回應稱，處方會以審慎理財的原則處理資源，尤其是資源調配方面，處方所成立的新服務，如上述提及的消防驗收統籌辦，均無增聘額外人手，主要在部門調配現有資源設立辦公室。此外，處方亦在不同組別優化工作程序，在審批舊式樓宇提升消防設備方面，將一個流程變四個分項流程，希望提升效率。最後處方亦會繼續審視資源開支，包括訓練和工具，制服等。