消防處3月成立消防驗收統籌辦 縮減樓宇驗收流程

消防處回顧2024年的工作。消防處將於今年3月成立「新建消防設施一站式驗收統籌辦公室」，引入科技助精簡樓宇驗收的流程，預料整體驗收時間可縮減三分之一。此外，《消防安全(建築物)條例草案》去年通過修訂，將揀選10幢舊樓，由政府代辦工程。消防處指，期望今年第四季展開工程，明年可完10幢樓宇的代辦工程。

消防處長楊恩健在年結記者會上表示，將於今年3月成立「新建消防設施一站式驗收統籌辦公室」(「消防驗收統籌辦」)，冀精簡驗收樓宇的流程，冀常規項目的驗收工作由原本的52天，縮減至35天；公屋驗收工作則由52天，進一步縮減至22天。

楊恩健指，處方將來在驗收時，會先製作清單，供認可人士如建築師參考，幫助他們檢查所遞交的申請文件。此外，處方亦會善用科技，引入三維空間掃瞄系統，讓處方人員了解樓宇內的情況，如消防裝置的位置等，再以電腦核對是否符合已審批的圖則狀況。

此外，因應早前的佐敦華豐大廈三級大火，立法會其後通過修訂《消防安全（建築物）條例草案》，並推出先導計劃，揀選10幢目標樓宇，由政府進行代辦工程。楊恩健表示，諮詢委員會將會先訂出提選樓宇的準則，其後由顧問作勘察工作和審批圖則，期望第四季展開工程，2026年完成10幢樓宇的代辦工程。