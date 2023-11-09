消防隊目與女文員涉同日虛報火警提堂 准保釋至1月再訊

45歲消防隊目與34歲女文員涉於今年5月一日內分別虛報有醫院火警警報啟動、有人困於筲箕灣某大廈升降機、有人要從商場躍下、有的士冒煙等。2人被控共4項虛假火警警報及2項導致警力浪費罪，今日（9日）於東區裁判法院提堂。2人暫毋須答辯，以待辯方索取文件及提供法律意見。裁判官將案件押後至明年1月4日再訊。

1000 元保釋 不得與消防處同事討論本案

兩被告獲准以1,000元保釋候訊，期間不得接觸控方證人，及不得與消防處同事討論本案。