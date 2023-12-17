消防︰樓宇火警多因不正當使用爐具

香港冬季濕度較低，風高物燥發生火警機會較高。消防處副處長陳慶勇表示，在過去5年，12月至2月的火警數字較其他季節高。樓宇火警主要由於不正當使用爐具引致，政府已完成消防裝置及設備規例的修例工作，市民可以在家中添置獨立火警偵測器、滅火筒等，不需要每年向消防承辦商年檢。 消防處由12月11日起於全港多區舉辦防火安全推廣及教育活動，同時配合消防安全巡查與執法行動，以提高市民在節慶期間的消防安全意識，將「冬季防火齊做妥，佳節平安靠你我」的信息廣傳至社會各階層。

消防處全港多區辦防火安全推廣及教育活動

沙田消防局及救護站今日舉辦開放日，現場設有多個遊戲攤位，不少家長帶同子女到場參加。消防處副處長（行動）黃鎮業則率領屬員，聯同油尖旺區消防安全大使名譽會長會會長及油尖旺區消防安全大使，向油尖旺區居民、舊式樓宇住戶及排檔商戶派發小冊子及紀念品，提醒他們注意防火安全。

教導市民應對煮食或電力故障引致火警

活動其中一個主題是教導市民避免及應對因為煮食或電力故障引致的火警，消防處宣傳車到訪多區，車上設有模擬設備，向市民示範防火應急貼士。另外，消防處鼓勵巿民自行在家居設置手提滅火設備，《2023年消防(裝置及設備)(修訂)規例》已生效，以豁免法定責任，市民毋須每12個月安排註冊承辦商檢查這些手提滅火設備。