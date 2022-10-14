消防200萬改裝客車提升運載力 難忘長洲院舍上山下海撤離

新冠疫情爆發期間，安老及殘疾院舍是高危一族，負責統籌運送院友至檢疫或隔離中心的消防處指，當收到撤離求助時，會部署可動用的資源，並聯同醫管局、醫療輔助隊及香港聖約翰救護機構合作。團隊昨分享其中最深印象的是長洲一間安老院須撤離至亞博館，長洲的路既窄又斜不少均難以行車，將幾十名長者從安老院運送至碼頭已是挑戰，長者舟車勞頓由長洲轉至大嶼山要顧及身體狀況，更要考慮他們情緒起伏，在場人員均十分緊張，幸所有長者均順利送達。

由1月22日至9月底，處方共處理1,506宗院舍撤離個案，涉及5,299人，高峰期每日須撤離100名院友。社會福利署指，今年初至9月底，有約1.3萬院友需要撤離。眾單位分享其中印象最深的一宗，莫過於今年3月長洲一間安老院須撤離至亞博館。社署中西南及離島區福利專員甄麗明形容行動可謂「上山下海」，首先需經狹窄斜路，再到碼頭乘坐消防船至亞博附近的碼頭，最後才經陸路把他們送達，同工都十分擔心長者能否承受這樣的舟車勞頓。

消防隊目梁惠雄表示，最困難的是安撫長者的情緒，他指當時有長者聲淚俱下不想離開，亦有婆婆表示「我好耐無離開過長洲，驚返唔到嚟」，同事需在旁耐心安撫指「放心啦婆婆！等你好返一定接你返嚟」。

