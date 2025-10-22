涉上市公司集資欺詐案洗黑錢50億，45歲男判囚7年8個月。

警方於2019年接獲報案，指一家曾於香港聯交所上市的醫藥公司涉嫌在市場籌集資金後，未將所得款項用於公司營運，且公司管理層被懷疑非法挪用資金。經深入調查及資金流向分析後，警方以「洗黑錢罪」拘捕一名44歲本地男子，該男子為涉案公司的財務總監，涉案金額高達港幣50億元。他其後被裁定罪成，並於今日(22日)被判處監禁7年及8個月。

管理層非法挪用公司資金

警方表示，當時一間在香港聯交所上市的醫藥相關公司，透過公開招股及發行可換股債券，於市場上籌集約38億元資金。當時公司聲稱籌集所得的開支會用作營運用途，包括興建新嘅醫院、醫療中心及擴展物流業務。但該公司在2016年年尾時，就因為審計報告異常，暫停股份在聯交所的買賣交易。直至2019年初，公司被入稟清盤，警方同年收到接近100名投資者報案，指出公司帳目有異常情況，可能涉及管理層非法挪用公司資金。商業罪案調查科接手調查案件，並拘捕被告，他於案發時擔任有關上市公司的財務總監及公司秘書，而他本人亦是一名執業會計師。