涉不恰當照顧 多次推跌6名軟墊上幼兒 保良局33歲前女員工被捕

繼童樂居後，保良局揭發兒童住宿服務疑有虐兒事件！嬰兒組有幼兒工作員涉嫌不恰當照顧幼兒，該名職員曾對6位1至3歲幼兒作粗魯及不恰當行為，主要是在軟墊上推跌幼兒。保良局已即時將該名在試用期的員工停職，並不予續約，事件亦交予警方跟進。相關幼兒已被安排入院詳細檢查，現時身體無恙並已出院，局方已與幼兒家屬溝通及交代事件，並表示對任何不恰當對待幼兒的行為零容忍，已再提醒員工保護兒童要點。警方證實，接獲相關部門轉介，疑有人在銅鑼灣禮頓道一院舍不恰當對待3男3女年約1至3歲幼童，港島總區重案組人員經調查後，同日拘捕一名33歲院舍前女職員，涉對所看管兒童或少年人虐待或忽略，她獲准保釋候查，於下月上旬向警方報到。

保良局指，與社會福利署會不時抽查安裝於兒童住宿服務單位的閉路電視，檢視服務運作，在9月16日例行抽查時，發現該名職員粗魯對待一名2歲幼兒，多次把該幼兒推跌在軟墊上，即時停職。局方表示，正積極配合警方跟進調查，包括進一步翻查該名員工其他當值期間的閉路電視片段，調查涉事員工有否作出其他不恰當行為，發現該員工當日對另外5名幼兒曾作粗魯行為，有關個案亦已呈交警方調查，並將繼續翻查閉路電視片段，會嚴肅跟進；亦已安排臨床心理學家支援相關幼兒。