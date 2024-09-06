涉五至八折賣冒牌茅台軒尼詩麥卡倫 七旬漢被捕 海關檢1300支烈酒

中秋節不少人會購入烈酒送禮或自用。有不法商人以正價五折至八折訛稱出售水貨酒實際賣懷疑假酒，海關日前在一個位於葵涌工廈的酒倉，檢獲1,300支包括茅台、軒尼詩及麥卡倫等冒牌烈酒，總值290萬元，被假冒的包括一支正價售6萬元的烈酒；拘捕一名七旬男負責人，涉嫌違反商品說明條例。
涉案冒牌烈酒包含茅台、軒尼詩及麥卡倫3個商標，共15款烈酒；相關烈酒正貨零售價最平的售600元，最貴的一支達6萬元。海關早前接獲舉報，在商標持有人的協助下，搜查葵涌區一工廈內不同樓層單位，檢獲該批懷疑冒牌烈酒，該兩個單位疑為冒牌酒的供應商營業地址和儲貯庫。
冒牌酒和正貨除價錢上有明顯分別外，消費者只需仔細留意包裝亦可分辨，以一款2009年出品的茅台為例，樽頂五星齒輪樽蓋圖案由14個齒輪組成，但冒牌貨只有13個；中文商標和生產序號，正貨明顯細緻，但冒牌貨則相當粗疏。
一款軒尼詩的包裝，正貨雷射標記完整，設計圖案深淺程度合理而精細，但冒牌貨不完整，而且沒有壓紋圖案。
冒牌貨訛稱為平價水貨
海關版權及商標調查科一般調查組高級調查主任吳家俊稱，相信有不法商人趁中秋節轉售圖利；涉案人士主要利用電話接觸相熟的顧客，訛稱出售冒牌酒為水貨，可以用低價促銷，意圖降低消費者的戒心。他指，冒牌烈酒或危害消費者的健康，海關已將部分樣本送交政府化驗所檢驗，暫無驗出甲醇等有害物質。