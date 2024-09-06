涉五至八折賣冒牌茅台軒尼詩麥卡倫 七旬漢被捕 海關檢1300支烈酒

中秋節不少人會購入烈酒送禮或自用。有不法商人以正價五折至八折訛稱出售水貨酒實際賣懷疑假酒，海關日前在一個位於葵涌工廈的酒倉，檢獲1,300支包括茅台、軒尼詩及麥卡倫等冒牌烈酒，總值290萬元，被假冒的包括一支正價售6萬元的烈酒；拘捕一名七旬男負責人，涉嫌違反商品說明條例。

涉案冒牌烈酒包含茅台、軒尼詩及麥卡倫3個商標，共15款烈酒；相關烈酒正貨零售價最平的售600元，最貴的一支達6萬元。海關早前接獲舉報，在商標持有人的協助下，搜查葵涌區一工廈內不同樓層單位，檢獲該批懷疑冒牌烈酒，該兩個單位疑為冒牌酒的供應商營業地址和儲貯庫。