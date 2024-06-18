涉交假文件提早領強積金 涉570萬 25人被捕 領款交高達五成佣金

強積金是供上班族作退休保障，在特殊情況，供款人未滿65歲仍可提早領取。有不法集團向供款人提供仿真度高訛稱永久離港或完全喪失工作能力的假文件，圖提早領取強積金，成功領款則收取一至五成佣金。警方更發現不法集團成員在過程中，疑為供款人作人面識別程序開立虛擬銀行戶口，或伺機盜取供款人的強積金。警方日前拘捕25人，涉嫌詐騙及使用虛假文書，涉款約570萬元。

被捕的18男7女(26至58歲)，報稱文員、建築工人和售貨員等，向強積金受託人涉嫌提交港澳居民居住證、虛假民政事務署宣誓聲明等虛假文件，聲稱永久離港往內地住，亦有人提交虛假醫生證明，聲稱完全喪失行為能力，以提早提取強積金供款。行動中檢獲包括申請表、懷疑虛假的文件、手機、提款卡等。

林英品指，調查發現，被捕人收到自稱是中介或經紀的陌生來電或訊息，聲稱只需提供個人資料便可協助他們提早申領強積金供款。成功領款後，則要交出一至五成的佣金。此外，警方發現，有中介提議協助整合強積金時，要求對方簽署不同的文件，甚至要在手機應用程式作人面識別程序，警方相信過程中供款人已被開通虛擬銀行的戶口，更不排除騙徒在對方不知情下盜取款項。

黃大仙警區重案組督察林英品交代案情，於2022年底至今年初接獲強積金受託人公司的轉介，懷疑有人涉用假文件企圖提早提取強積金供款，涉款2,000元至60萬元不等，合共570萬元。

黃大仙警區總督察鄒振邦提醒，市民在收到一些來歷不明的電話或短訊時要提高警覺，不要透露自己的個人資料，在簽署任何聲明或文件之前亦要看清楚相關文件的內容及細節。警方會繼續調查，並追查聲稱的中介及經紀。

積金局指，按強積金法例規定，強積金計劃成員只可以在六種特定情況下於65歲前提早提取強積金。積金局指一直與執法部門保持緊密聯繫，並設立通報機制，處理任何可疑個案；經常提醒強積金業界在處理要求提取強積金的申索個案時做好把關工作，查核證明文件的真偽，一旦發現懷疑個案，必須向警方舉報及通報積金局。